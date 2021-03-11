Prens Harry ve Meghan: Paralarının kaynağı ne?

Prens Harry, eşi Meghan ile birlikte Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrıldıktan ve California'ya taşındıktan sonra ailesinin ona mali desteği kestiğini söylüyor.

Peki paraları nereden geliyor?

Prens Harry ve Meghan, Kraliyet Ailesi'nden para alıyor mu?

Sussex Dükü ve Düşesi, Ocak 2020'de Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olmayı bırakmak istediklerini ve mali açıdan bağımsızlıklarını kazanma yolunda çalışmaya başlayacaklarını duyurdu.

Yeni anlaşma kapsamında çiftin, Harry'nin babasından bir süre para almaya devam edeceği anlaşıldı, ancak bunun Cornwall Dükalığı'ndan mı - geniş bir mülk ve finansal yatırım portföyü -, kişisel servetinden mi, yoksa her ikisinden mi geleceği belli değildi.

Prens Charles'ın hesapları, Mart 2020'ye kadarki zaman diliminde o yıl hem çiftin hem de Cambridge Dükü ve Düşesi'nin faaliyetlerini finanse etmek için yaklaşık 5,6 milyon sterlin harcandığı izlenimini yaratıyor.

Ama Prens Harry, Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, Kraliyet Ailesi'nin bu noktadan sonra kendisine maddi desteği kestiğini söyledi.

Çiftin daha önce Prens Charles'ın Cornwall Dükalığı'ndan elde ettiği gelirden mi, vergi mükelleflerinin finanse ettiği hibeden mi, yoksa her ikisinden mi bahsettiği belli değil.