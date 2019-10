Prens Harry'den 3 gazeteye dava

LONDRA (AA) - İngiltere’de tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry, telefon mesajlarını “hackledikleri” gerekçesiyle üç gazeteyi dava etti.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Prens Harry The Sun, Daily Mirror ve artık faaliyette olmayan News of the World gazetelerini dava etti.

Harry’nin davayı telefonundaki sesli mesajları bu gazeteler tarafından yasa dışı yollarla elde edilmesi gerekçesiyle açtığı belirtiliyor.

Haberde, Harry’nin gazetelere yönelik suçlamalarının 2000’li yılların başında ülkede yaşanan telefon dinleme skandalıyla ilgili olabileceği iddiasına yer verildi.

- Karısı da dava açmıştı

Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’da bu hafta başında Mail on Sunday gazetesini, babasına yazdığı bir mektubu yayımlaması nedeniyle dava etmişti.

Prens Harry de yazılı bir açıklama yaparak "Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var." ifadelerini kullanmıştı.