Prens Philip Hayatını Kaybetti

Kraliçe 2’inci Elizabeth'in eşi Prens Philip, 99 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz monarşisini modernleştirme çabalarına katkıda bulunan Prens Philip, en çok kamuoyu önünde sergilediği sert kişiliğiyle akıllarda yer etmişti.
Sözünü sakınmayan ve kolay sinirlenen bir mizaca sahip olan Philip, 1947 yılında Kraliçe Elizabeth ile Westminster Abbey'de düzenlenen törenle evlendi. Edinburgh Dükü unvanına sahip olan Prens Philip, resmi herhangi bir rolü olmamasına rağmen 70 yılı aşkın süre İngiliz kraliyet ailesinin en etkin bireylerinden biri oldu.
Dostları, çoğu zaman tavırları ve düşüncesizce sarfettiği sözleri nedeniyle eleştiriye maruz kalan Philip'in Kraliçe 2'nci Elizabeth'ın en yakın sırdaşı olarak İngiliz monarşisine kıvrak zeka ve enerji kazandırdığını söylüyor.
Prens Philip, Kraliçe Elizabeth’in eşi olması nedeniyle herhangi bir rahatsızlık hissetmiş olsa da bunu hiçbir zaman kamuoyu önüne yansıtmamasıyla biliniyor.
Ancak Philip, 90'ıncı doğumgünü nedeniyle BBC'ye verdiği söyleşide, evliliğinin ilk yıllarında kraliyet ailesi içinde kendisi için bir rol bulmada zorlandığını söylemişti.
Philip, eşi Elizabeth'in 20'nci yüzyılın siyasi ve sosyal çalkantılarını ustalıkla atlatarak İngiliz monarşisini çok daha farklı bir zamana uyum sağlar hale getirmesine yardımcı oldu.
Sarayda reform yapan Philip, kraliyet ailesinin nüfuzunu yansıtmak için televizyonun giderek büyüyen gücünden yararlanmak gerektiğini savundu.
Eşi Elizabeth'in 1953 yılında taç giyme töreninin televizyondan canlı yayınlanması için baskı yapan Philip, sarayın ”aşırı resmi” olarak nitelediği bazı geleneklerini kaldırdı. Philip aynı zamanda bir televizyon söyleşisi veren ilk kraliyet ailesi mensubuydu.
Ancak Philip, hayatının ilerleyen yıllarında monarşinin zamana ayak uydurmasını engellemekle eleştirilmiş, çocuklarının mutlu aileler kurmayı başaramamasında aşırı müdahaleci tavrının rol oynadığı suçlamalarına maruz kalmıştı.
Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in 1948 doğumlu Prens Charles, 1950 doğumlu Prenses Anne, 1960 doğumlu Prens Andrew ve 1964 doğumlu Prens Edward olmak üzere dört çocuğu var. Bunlardan üçünün evlilikleri boşanmayla sonuçlanmıştı.
Saray yetkililerine göre Philip, eşi Elizabeth'e bir hükümdar yerine sıradan bir insan gibi davranan tek kişiydi.
Kraliçe Elizabeth'i aldattığına ilişkin söylentilere rağmen çift uzun yıllar boyunca evli kaldı ve 2017'de 70'inci evlilik yıldönümlerini kutladı.
Ancak sürgüne gönderilen Yunanistan Prensi Andrew'un oğlu, Kraliçe Elizabeth'in ise üçüncü dereceden kuzeni olan Philip, hiçbir zaman İngiliz halkının tamamının kalbinde taht kurmayı başaramadı.
Elizabeth İngiltere hükümdarı olsa da konu ailevi meselelere geldiğinde aile reisinin Philip olduğu gözleniyordu.
Windsor ailesi, Prens Charles'ın ilk eşi Prenses Diana'nın 1997 yılında Paris'te geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesinden sonra hızla popülarite kaybettiğinde Philip, monarşinin yeni İngiltere'ye uyum sağlama sürecini durdurmakla suçlanmıştı.
36 yaşında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi Fayed'in babası, Londra'daki ünlü lüks mağaza Harrods'un sahibi Muhammed El Fayed, Prens Philip'in, Diana ve oğlu Dodi'nin öldürülmesi emrini verdiğini söylemişti.
Prenses Diana ve Dodi El Fayed'in ölümünden on yıl sonra yapılan bu suçlamaya ilişkin herhangi bir kanıt bulunamasa da bu tür suçlamalar, İngiltere kamuoyunun Prens Philip hakkındaki karmaşık hislerinin bir yansıması olarak kabul edildi.
Prens Philip, 1990'lı yıllarda çocukları ve çocuklarının eşleri İngiliz bulvar gazetelerinde manşet olmaya başlamasından önce kraliyet ailesinin en tartışmalı ferdiydi.
Nükleer güçten doğal yaşamın korunmasına kadar birçok konudaki görüşleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Philip, Dünya Doğa Fonu'nun (WorldWide Fund for Nature) başkanlığını yaparken bir yandan da sülün avına çıkması nedeniyle ikiyüzlülükle suçlanmıştı.
Philip bu konuda BBC'ye ”Doğanın korunması konusunda kaygılı olmakla tavşanlara sarılmak arasında bir fark olduğunu düşünüyorum” şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Bu gibi keskin görüşleri, Philip'in kamuoyunun gözünde en çok dikkat çeken özelliği haline gelmişti. Prens Philip, 1980'li yıllarda Çin'e gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında da Uzakdoğulular için ”çekik gözlüler” şekinde bir ifade kullanmış ve bu, Kraliçe'nin temkinli ve itidalli tavırlarıyla zıtlık oluşturmuştu.
Kendisini yakından tanıyanlar, bu kötü şöhretin, Philip'in kibar ve ince zekasını, ailesine olan bağlılığını, spor tutkusunu ve kraliyet ailesi mensubu olmayı büyük bir ciddiyetle ele almasını gölgede bıraktığı görüşünde.
Tahtını kaybeden bir ailenin oğlu olan Philip, halkın saygısını kaybeden monarşilerin etkisini yitireceğine inanan bir kraliyet ailesi mensubuydu.
Hareket halinde geçen bir çocukluk
Philippos Schleswig-Holstein Sonderburg-Glucksburg, Yunan adası Korfu'da 10 Haziran 1921'de bir yemek masasının üzerinde, Yunanistan Prensi Andrew'un beşinci çocuğu ve tek oğlu olarak dünyaya gelmişti.
Ailesi, Philip 18 aylıkken sürgüne gönderilmişti.
Kraliçe Victoria'nın torununun çocuğu olan annesi tarafından İngiliz ve Alman kanı taşıyan Philip, hayatının ilk yıllarını Avrupa'da ülkeden ülkeye dolaşarak geçirdi.
Gordonstoun Okulu'nda eğitim gören ve daha sonra İngiliz vatandaşlığı alan Philip, her ne kadar bir İngiliz centilmeni olarak yetişse de muhalifleri tarafından ”Yunan Phil” olarak adlandırılıyordu.
Kraliyet Donanma Okulu'na 1939 yılında giren Philip, İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş gemilerinde görev yapmıştı.
Donanmadaki kariyerine 1951 yılına kadar devam eden Philip, Elizabeth tahta oturduktan sonra kendini kamu işlerine adadı.
Evliliğinde sorunlar yaşadı
Philip'in evlilik dışı ilişkiler yaşadığı ve Elizabeth'le iyi geçinemediğine ilişkin söylentiler, 1950'li yıllarda yalanlanmıştı.
2011 yılı Noel'ini kalbindeki tıkalı damarın açılması için olduğu ameliyat nedeniyle hastanede geçiren Philip, 2012'de böbrek enfeksiyonu için yeniden hastaneye yatırılmış ve eşi Elizabeth'in tahttaki 60'ıncı yıl kutlamalarına katılamamıştı.
Prens Philip, 2017 yılı Ağustos ayında kamu hayatından ayrıldı.
2019 yılı Ocak ayında İngiltere'nin doğusundaki Sandringham'da kraliyet ailesine ait malikane yakınlarında kendi kullandığı Land Rover aracı bir başka araca çarpan Philip, kazayı yara almadan atlatmıştı. 16 Şubat'ta Londra'da rahatsızlanarak hastaneye yatırılan ve bir ay tedavi gören Prens Philip, kısa süre önce başarılı bir kalp ameliyatı geçirmişti.