Prens Philip Hayatını Kaybetti

Kraliçe 2’inci Elizabeth'in eşi Prens Philip, 99 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz monarşisini modernleştirme çabalarına katkıda bulunan Prens Philip, en çok kamuoyu önünde sergilediği sert kişiliğiyle akıllarda yer etmişti.

Sözünü sakınmayan ve kolay sinirlenen bir mizaca sahip olan Philip, 1947 yılında Kraliçe Elizabeth ile Westminster Abbey'de düzenlenen törenle evlendi. Edinburgh Dükü unvanına sahip olan Prens Philip, resmi herhangi bir rolü olmamasına rağmen 70 yılı aşkın süre İngiliz kraliyet ailesinin en etkin bireylerinden biri oldu.

Dostları, çoğu zaman tavırları ve düşüncesizce sarfettiği sözleri nedeniyle eleştiriye maruz kalan Philip'in Kraliçe 2'nci Elizabeth'ın en yakın sırdaşı olarak İngiliz monarşisine kıvrak zeka ve enerji kazandırdığını söylüyor.

Prens Philip, Kraliçe Elizabeth’in eşi olması nedeniyle herhangi bir rahatsızlık hissetmiş olsa da bunu hiçbir zaman kamuoyu önüne yansıtmamasıyla biliniyor.

Ancak Philip, 90'ıncı doğumgünü nedeniyle BBC'ye verdiği söyleşide, evliliğinin ilk yıllarında kraliyet ailesi içinde kendisi için bir rol bulmada zorlandığını söylemişti.