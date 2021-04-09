Prens Philip hayatını kaybetti

II. Dünya Savaşı'nda subay olarak önemli başarılara imza atan Philip, 1939 yılında ilk kez tanıştığı Elizabeth ile 1947 yılında evlendi. Bu evlilik, Philip'in Alman asıllı olması nedeniyle İngitere toplumu ile bazı Kraliyet mensupları tarafından tasvip edilmese de söz konusu evlilik bugüne dek, 74 yıl boyunca devam etti.

Kraliçe Elizabeth'in gölgesinde bir ömür

Birleşik Krallık tarihinin tahtta en uzun süre kalan ismi olan II. Elizabeth'in eşi Philip, hanedan protokolü gereği kamusal alanda hep eşinin iki adım gerisinde yürümek durumundaydı. Kamuoyunda kırdığı potlar ve zaman zaman duygularına gem vuramayan bir kişi olarak tanınan Philip, bir yandan da bu tarafı ile Britanya halkının sempatisini kazanmayı başarmıştı.

2017 yılında resmi görevlerini bir daha yerine getirmeyeceğini açıklayan Philip, o güne dek Kraliçe ile evli olduğu süre boyunca 637 dış geziye katılmış, yaklaşık 5 bin 500 konuşma yapmış, 780 örgüt ve girişime ya başkanlık etmiş ya da himayesine almış ve 14 de kitap yazmıştı.

Kraliçe Elizabeth'ten dört çocuk ve sekiz torun sahibi olan Philip, Edinburgh Dükü unvanının yanı sıra Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanını da taşıyordu.

AFP,KNA,DW / ET,JD

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