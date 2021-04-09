Prens Philip hayatını kaybetti

Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in hayatını kaybettiği duyuruldu. 99 yaşında ölen Alman asıllı Philip sürgüne gönderilen Yunanistan Prensi’nin oğluydu.Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Philip hayatını kaybetti. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 99 yaşındaki Philip'in "Windsor Sarayı'nda huzur içinde" hayata veda ettiği bildirildi.
Yunanistan Kralı I. Georgios'un torunu ve Yunanistan Prensi Andreas'ın oğlu Philip, 10 Haziran 1921'de Korfu Adası'nda dünyaya geldi. 1922'de Yunanistan'ın mağlubiyeti ile sonuçlanan Türk-Yunan Savaşı'nın ardından ailesinin sürgüne gönderilmesi nedeniyle bebekken ülkeden ayrılan Philip çocukluğunun ilk yıllarını Fransa'da geçirdikten sonra, okul eğitimini İngiltere, İskoçya ve Almanya'da alan Philip, 18 yaşında Büyük Britanya vatandaşı olmadan İngiltere Kraliyet Donanması'na girdi.
II. Dünya Savaşı'nda subay olarak önemli başarılara imza atan Philip, 1939 yılında ilk kez tanıştığı Elizabeth ile 1947 yılında evlendi. Bu evlilik, Philip'in Alman asıllı olması nedeniyle İngitere toplumu ile bazı Kraliyet mensupları tarafından tasvip edilmese de söz konusu evlilik bugüne dek, 74 yıl boyunca devam etti.
Kraliçe Elizabeth'in gölgesinde bir ömür
Birleşik Krallık tarihinin tahtta en uzun süre kalan ismi olan II. Elizabeth'in eşi Philip, hanedan protokolü gereği kamusal alanda hep eşinin iki adım gerisinde yürümek durumundaydı. Kamuoyunda kırdığı potlar ve zaman zaman duygularına gem vuramayan bir kişi olarak tanınan Philip, bir yandan da bu tarafı ile Britanya halkının sempatisini kazanmayı başarmıştı.
2017 yılında resmi görevlerini bir daha yerine getirmeyeceğini açıklayan Philip, o güne dek Kraliçe ile evli olduğu süre boyunca 637 dış geziye katılmış, yaklaşık 5 bin 500 konuşma yapmış, 780 örgüt ve girişime ya başkanlık etmiş ya da himayesine almış ve 14 de kitap yazmıştı.
Kraliçe Elizabeth'ten dört çocuk ve sekiz torun sahibi olan Philip, Edinburgh Dükü unvanının yanı sıra Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanını da taşıyordu.
AFP,KNA,DW / ET,JD
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