Prens Philip kaza geçirdi

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in kullandığı araç başka bir araçla çarpışarak takla attı.

Edinburgh Dükü Prens Philip kaza yaptı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in eşi 97 yaşındaki Philip, kazadan yara almadan kurtuldu. Sandringham’daki malikanelerinin yakınlarında trafik kazası geçiren Philip’in aracı kendi kullandığı öğrenildi. Kazanın ardından aracın yan yatmış olduğu görüldü. Kaza sonrası Prens Philip’in Sandringham’daki malikanesine geri döndüğü ve tedbir amaçlı doktor kontrolünden geçtiği belirtildi.

Birleşik Krallık yasalarına göre, 70 yaşını geçen bir kişi 3 yılda bir ehliyetini yenilemesi gerekiyor. Ancak Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’in ehliyet alması gerekmiyor.

