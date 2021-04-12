Prens Philip'in cenaze töreni nasıl yapılacak?

Bu yüzden Mountbatten ailesi armada temsil ediliyor ve Edinburgh kentinin arması da yer alıyor. Prens Philip evlendiğinde Edinburgh Dükü unvanını almıştı.

Prens, 1946'da Prenses Elizabeth ile nişanlandığında Yunan unvanlarından vazgeçmiş, İngiltere vatandaşı olmuş ve annesinin İngilizceleştirilmiş soyadı Mounbatten'ı almıştı.

Bunun yerine, cenaze gününe kadar Windsor Kalesi'ndeki özel şapelde yatacak.

Prens Philip'in sağlığında sade bir tören istediği belirtiliyor ve bu yüzden halkın tabutunu görebilmesi için katafalkta yatırılmayacak.

İşte cenaze töreni planlarıyla ile ilgili ayrıntılar:

Cenaze töreni günü neler olacak?

Prens Philip'e devlet töreni değil, kraliyet töreni yapılacak. Arada küçük bir fark var. Devlet törenleri hükümdarlar için yapılıyor, ancak İkinci Dünya Savaşı'nın Başbakanı Winston Churchill için devlet töreni yapılmıştı. 2002'de Ana Kraliçe'ye ve 1997'de Galler Prensesi Diana'ya kraliyet töreni düzenlenmişti.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle, Prens Philip'in cenazesine katılanların sayısı çok daha az olacak daha öncekilere kıyasla daha sade geçecek. Buckingham Sarayı bu durumun "Dük'ün isteklerini yansıttığını, ancak törende hizmetle geçen yaşamının "kutlanıp, yansıtılacağını" bildirdi.

Cenaze günü tabut özel şapelden, Windsor Kalesi'nin Devlet Girişine taşınacak. Dük'ün tasarımına bizzat yardım ettiği modifiye edilmiş bir Land Rover'ın üzerine konulup, St. George's Kilisesine kısa bir mesafe götürülecek.

TSİ 1**6.40**: Tabut avluya götürülüp Land Rover'a konulacak

TSİ 1**6.45**: Cenaze korteji başlayacak. Land Rover'ın etrafı tabutu taşıyacak Kraliyet Deniz Piyadeleri ve Prens Philip ile bağlantılı birliklerden askerlerle çevrili olacak.