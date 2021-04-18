Prens Philip'in cenazesi: Prens William ve Harry aylar sonra bir araya geldi

Edinburgh Dükü'nün Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninde Prens William, eşi Kate Middleton ve cenaze için yaşadığı ABD'den İngiltere'ye giden kardeşi Harry, bir yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez birlikte görüntülendi. Windsor Kalesi'ndeki St George Şapeli'nde gerçekleşen törenin ardından Cambridge Dükü William, eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Sussex Dükü Harry, sohbet ederken görüntülendi. Dedeleri Edinburg Dükü Philip'in cenazesi, Prens Harry'nin kraliyet görevlerinden çekilmesi ve ABD'ye taşınmasının ardından, yani bir yıldan uzun sürenin ardından ilk kez birlikte görüntülendikleri yer oldu. Mart ayı başında Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte Amerikalı TV yapımcısı ve sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri bir röportajda ağabeyi Prens Willam'la ilişkilerinde bazı zorluklar olduğuna işaret etmişti. "Farklı yönleregittiklerini ve ilişkilerinde mesafe olduğunu" belirten Harry, kardeşini çok sevdiğini de sözlerine eklemişti. Cumartesi günü Windsor Kalesi'nde düzenlenen ve birçok TV kanalında canlı yayımlanan cenazede William ve Harry, tabutun ardından kuzenleri Peter Phillips ile birlikte yürüdü. Peter Phillips, Kraliçe 2. Elizabeth'in kızı Prenses Anne'in oğlu ve Kraliçe'nin en büyük torunu.

Bundan yaklaşık 24 yıl önce iki kardeş benzer bir yürüyüşü anneleri Galler Prensesi Diana'nın tabutunun arkasında yapmışlardı. Cenaze törenine, Covid-19 önlemleri kapsamında sadece 30 kişi katılabildi. Şapelde sosyal mesafe korunarak oturma düzeni yapıldı ve katılımcıların tümü maske taktı. Kraliçe Elizabeth ise tek başına oturdu. Prens William ve Kate Middleton yan yana otururken karşılarındaki koltukta Prens Harry tek başınaydı. Prens Harry'nin ikinci bebeklerine hamile olan eşi Meghan Markle, doktor tavsiyesiyle seyahat etmedi ve ABD'de kaldığı için cenazeye katılamadı. Kraliyet muhabiri Nicholas Witchell'in analizi Prens Philip'in tabutunun ardından yürürken birlikte görüntülenen kardeşlerin vücut dilleri, konuşmaya açık gibi görünmüyordu. Ancak o yol zaten kardeşlerin konuşması için pek de uygun bir ortam değildi. Cenaze sonrası şapelden çıkarken kameralar William ve Harry'yi birlikte görüntüledi. Harry, Kate ile konuşyor ancak William konuşmaya daha az hevesli görünüyordu. Araları açık. Dikkatlerin başka yöne çevrilmesine yol açabilecek bu olay, böyle bir törende başta yastaki büyükanneleri olmak üzere kimsenin isteyeceği bir durum değildi.