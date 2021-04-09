Prens Philip'in Vefatına Dünyadan Tepkiler

Birleşik Krallık Kraliçesi 2’inci Elizabeth'in eşi Prens Philip, 99 yaşında hayatını kaybetti. Açık sözlülüğü ve sert kişiliğiyle akıllarda yer eden Prens Philip’in vefatının ardından çok sayıda dünya lideri anma mesajı paylaştı. Birleşik Krallık Kraliçesi 2’inci Elizabeth'in eşi Prens Philip, 99 yaşında hayatını kaybetti. 1947 yılında Kraliçe Elizabeth ile Westminster Abbey'de düzenlenen törenle evlenen, Edinburgh Dükü unvanı sahibi Prens Philip, 70 yıldan fazla bir süredir İngiliz kraliyet ailesinin en etkin bireylerinden biriydi. Açık sözlülüğü ve sert kişiliğiyle akıllarda yer eden Prens Philip’in veatının ardından çok sayıda dünya lideri anma mesajı paylaştı. İngiltere ve dünyanın diğer yerlerinden verilen mesajların bazıları şöyle: İngiltere Başbakanı Boris Johnson: “Dük’ü hatırlayacağız. Özellikle de Majesteleri Kraliçe’ye gösterdiği kararlı desteğiyle; sadece onun yanında hayatı paylaşmasıyla değil, her gün onun hükümdarlığı boyunca yanında eşi olarak, güçlü bir şekilde 70 yıldan fazla durdu. Ülkemizin aklında bugün Majesteleri ve ailesi olmalı. Uzman duruşuyla Prens Philip, kraliyet ailesini yönlendirmede ve monarşinin ulusal yaşamımızda denge ve mutluluğun sağlanması açısından tartışmasız elzem bir kurum olarak kalmasında yardımcı oldu.”

İngiliz Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby: “Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu’yla birlikte bugün Edinburgh Dükü ve Majesteleri Prens Philip’in kaybının ardından yas tutuyorum ve Tanrı’ya Prens’in kararlı bir şekilde hizmete adanmış olağanüstü yaşamı için şükranlarımı sunuyorum. Prens Philip ile karşılaştığım anlarda, onun açıkça belli olan yaşama sevinci, meraklı zihni ve yaşamın her alanından insanlarla konuşma kabiliyeti beni her zaman şaşırtmıştır. O insanları yatıştırıp, kendilerini özel hissetmelerini sağlamakta bir ustaydı.” Birleşik Krallık Muhalefet Lideri, İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer: “Birleşik Krallık, Prens Philip’in gidişiyle olağanüstü bir kamu çalışanını kaybetmiş oldu… Prens Philip, İkinci Dünya Savaşı’nda deniz kuvvetlerindeki kariyerinden Edinburgh Dükü olarak görev yaptığı döneme varana kadar tüm yaşamını ülkemize adadı… Ancak o her şeyden önce Kraliçe’ye olan sıradışı bağlılığıyla hatırlanacak.” İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon: “Edinburgh Dükü’nün vefatını duymaktan üzüntülüyüm. İskoçya halkı ve kendim adına Majesteleri Kraliçe’ye derin başsağlığı dileklerimi ilettim.”

İrlanda Başbakanı Micheal Martin: “Majesteleri, Edinburgh Dükü, Prens Philip’in ölü haberini duymaktan üzüntü içindeyim. Dualarım şu an Kraliçe Elizabeth ve Birleşik Krallık halkıyla.” İrlanda Sinn Fein Partisi Başkanı Mary Lou McDonald: “Kraliçe Elizabeth ve ailesine Prens Philip’in ölümü nedeniyle içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Onun kaybını derinden hissedecek, adamızdaki Britanya kimliği topluluğunun acısını paylaşıyorum.” Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair: “En çok da, Kraliçe’ye yıllar boyunca gösterdiği olağanüstü ve kararlı desteğiyle hatırlanacak. Bunun yanında öngörülü, kararlı ve cesaretli kişiliğiyle de övülüp anılacak.” Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: “Prens Philip, Edinburgh Dükü Hillary Ödülü aracılığıyla birçok Yeni Zelandalı genci cesaretlenmesiyle, içten bir şekilde hatırlanacak. Yeni Zelanda’da 50 yıldan fazla bir süredir bu ödülün sunduğu program sayesinde binlerce genç, hayatlarını değiştiren şeyler başardı.” Erdoğan’dan İngilizce taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da resmi Twitter hesabından İngilizce bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, “Ülkem ve Türk ulusu adına derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. Dünyanın diğer liderlerinden de şu mesajlar geldi: Norveç Kralı Harald: “Dualarımız Kraliçe Elizabeth ve ailesiyle. İngiliz halkına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.” İsveç Kralı Karl XVI Gustaf: “Prens Philip uzun yıllardır ailemizin çok değer verdiği, harika bir dostuydu. Ülkesine sunduğu hizmet hepimize ilham vermeye devam edecek.” Almanya Başbakanı Angela Merkel: “Britanya Prensi Philip’in vefatı beni derin bir üzüntüye boğdu” ifadesini kullandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi: “Prens Philip ayrıcalıklı bir askeri kariyere sahipti ve birçok toplum hizmeti inisiyatifinde ön planda yer aldı. Huzur içinde yatsın!” Beyaz Saray’dan resmi taziye mesajı Prens Philip’in vefatının ardından Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden da resmi bir açıklama yayınladı. Beyaz Saray tarafından paylaşılan taziye mesajında Başkan ve eşi, “Prens Philip 99 yıllık yaşamı sırasında dünyamızın tekrar tekrar ve büyük bir oranda değiştiğine tanık oldu. İkinci Dünya Savaşı’nda sunduğu hizmetten Kraliçe’nin yanında geçirdiği 73 yıla varana kadar ve halk önünde geçen tüm yaşamı boyunca kendini memnuniyetle Birleşik Krallık, İngiliz Milletler Topluluğu ve ailesinde adadı” ifadelerine yer verdi.