‘Prens Salman’ın Kaşıkçı Cinayetiyle Bağlantısı Araştırılmalı’

Suudi hükümet yetkililerinin rapordaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürdüklerini belirten Callamard, “Raporda yer alan iddialarımın asılsız olduğunu söylediler ancak hangi iddiaları kabul etmediklerini bile belirtmediler. Hazırladığım rapora devlet olarak sorumluluklarını yerine getirmedeki isteksizliklerini ve yetersizliklerini gösterdiler. Hazırladığım raporda doğrulayamadığım bilgi ve kaynaklardan sonuç çıkarmamaya oldukça fazla dikkat ettim. Bu düşüncem hazırladığım 101 sayfalık rapora tamamen yansıdı. Suudi otoritelerin raporu okuyup okumadıklarını bile kendimce sorguluyorum” dedi.

Callamard, VOA muhabirine Suudi Arabistanlı yetkililerin raporun ve iddiaların özüyle uğraşmayı reddetmesini büyük bir talihsizlik olarak değerlendirdi.Suudi Arabistanlı devlet yetkililerinin rapordan ziyade kendisini kişisel olarak eleştirdiğini belirtti.

“Bazı kaynaklarımı gizlemek zorunda kaldım”

Raporda yararlandığı kaynaklarıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Callamard, bazı kaynaklarının kimler olduğunun raporunda yer almadığını, bunun temel nedeninin güvenlik sorunu olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan’ın bugüne kadar insan hakları ve yargısız infazlar konusundaki tutumunun ne olduğunun belli olduğunu belirten Callamard, “Suudiler’in kendi yönetim sistemlerine ve muhaliflerine yönelik nasıl bir tehdit oluşturdukları biliniyor. İnsanların zarar görmemesi için isimlerini gizledim” dedi

Callamard, hazırladığı raporun ardından başlatılabilecek hukuki süreç ve gelişmelerle ilgili de şöyle konuştu:

”Ocak ayının başından itibaren bağımsız bir raportör olarak BM himayesinde bir insan hakları soruşturması yürütüyorum. Yargısız infazları araştırmak için BM İnsan Hakları Konseyi tarafından atandım. BM’nin bana verdiği bu insan hakları soruşturmasını üstlendiğim görev kapsamında ben bağlayıcı kararlar alma yetkisine sahip olan bir BM Güvenlik Konseyi değilim. Benim yürüttüğüm soruşturma uluslararası ceza hukuku çerçevesinde bir insan hakları soruşturması. Sadece kanıtların niteliğine odaklandım. Nihai bir sonuç çıkarmaktan kaçındım. Raporda anlatmak istediğim şey Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir ceza soruşturmasına ihtiyaç olduğunu gösteren yeterli delil olduğudur ”dedi.