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  4. Prens Selman Amazon'un Sahibi Bezos'un Telefonuna Sızmış Olabilir

Prens Selman Amazon'un Sahibi Bezos'un Telefonuna Sızmış Olabilir

22.01.2020 13:09 | Son Güncelleme

İki Birleşmiş Milletler yetkilisinin raporuna göre Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Amazon ve Washington Post gazetesinin sahibi dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un cep telefonuna sızmış

Prens Selman Amazon'un Sahibi Bezos'un Telefonuna Sızmış Olabilir

İki Birleşmiş Milletler yetkilisinin raporuna göre Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Amazon ve Washington Post gazetesinin sahibi dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un cep telefonuna sızmış.

BM yetkililerinin Bezos’un güvenlik ekibin hazırladığı söz konusu raporu doğru buldukları ve bunu kamuoyuyla paylaşacakları ifade ediliyor. Bezos’un güvenlik ekibine göre Prens Selman tarafından Bezos’un telefonuna Whatsapp online mesaj uygulaması üzerinden gönderilen bir video aracılığıyla yüklenen virus vasıtasıyla telefona sızıldı ve bilgiler çalındı.

Rapora göre bu video Jeff Bezos’un telefona gönderildikten bir ay sonra telefondan yüksek oranda bilgi çalındı.

Suudi Arabistan’ın Amerika Büyükelçiliği Twitter hesabından bu iddialara ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada Veliaht Prens’in Amazon’un sahibi Bezos’un telefonuna sızdığı ve bilgileri çaldığı iddialarının saçma olduğu belirtildi ve iddiaların soruşturulması istendi.

Söz konusu bilgi çalma işleminin Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinden önce başladığı belirtiliyor.

Bezos’un eski bir TV sunucu olan kız arkadaşıyla yazışmalarının medyaya yansıdığı dönemde de telefonundan bilgilerin çalındığı zaman denk geldiği ifade ediliyor.

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