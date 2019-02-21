HABER

Prens Selman Çin’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 13:22 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turu kapsamında son durağı olan Çin’e geldi.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turunu sürdürüyor.

Prens Selman Çin’de

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turu kapsamında son durağı olan Çin’e geldi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turunu sürdürüyor. Veliaht Prens, Pakistan ve Hindistan’ın ardından Asya turunun son durağı olan Çin’e geldi. Pakistan ve Hindistan temaslarında enerji ve altyapı konularında yeni yatırımları duyuran Prens Selman, Çin temasları kapsamında yarın sabah saatlerinde Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng ardından da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek.
Veliaht Prensin Asya turu, sorumlu tutulduğu ve hakkındaki iddiaları reddettiği Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden 5 ay sonra gerçekleştiriliyor. Veliaht Prens, Arjantin’de gerçekleştirilen G20 Zirvesi’ne katılmış, birçok lider Selman ile aynı kareye girmeye çekinirken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping sıcak tavırlarda bulunmuştu.

Ticaret ortağı Çin
Çin, ABD ve Avrupalı devletleri geride bırakarak Suudi Arabistan’ın en yakın ticaret ortağı olmayı başardı. 2018 yılı içerisinde Suudi Arabistan’dan yapılan ithalatta 46 milyar dolara ulaştı. Ülke liderlerinin girişimleri arttırmasına yönelik adımların ardından her iki ülke de karşılıklı olarak destek arayışında.
Uzmanlar Suudi Kralllık’ın, Çin’in Veliaht Prens Selman’ın 2030 Projesi’nin en önemli parçası olacağını ifade ediyor. Analist Rabia Yasmeen, Veliaht Prens Selman’ın Asya ziyaretinin Selman’ın 2030 Projesi’nin başarılı olması için önem taşıdığını dile getirdi. Yasmeen, "Bu ziyaretin, Çin’in Bir Kuşak Bir Yol İnisiyatifi ve Suudi hükümetinin Suudi Vizyonu 2030 girişimini nasıl kullanabileceği konusunda ekonomik açıdan daha bereketli sonuçlar getirmesi bekleniyor“ ifadesini kullandı.

“Suudi Arabistan’ın Çin’deki yatırımları yeni başlıyor”
Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al-Falih ise, Suudi Arabistan’ın Çin’deki yatırımlarının yeni başladığını söyledi. Suudi Bakan, "Kültürümüz, Çin kültürü ile son derece uyumlu. Yüzlerce öğrencimizi eğitim için Çin’e gönderdik ve geri geldiklerinde Çin’ce öğrenmişlerdi. Bu da, Suudi halkının, Çin’in ne kadar büyük ve Çin halkının ne olduğunu mükemmel olduğunu anladığını sağladı. Ama bundan daha fazlasına ihtiyacımız var. Her iki ülke için mükemmel bereket olur” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 2 yıl önce Çin’i ziyaret eden Kral Selman, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmişti. 2017 yılının Mart ayında gerçekleştirilen ziyarette iki taraf da, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Prens Selman Çin’de

Prens Selman Çin’de

Prens Selman Çin’de

Bunu yiyen bir daha bırakmıyor! Bunu yiyen bir daha bırakmıyor!
İYİ Parti Mersin İl Sekreterinden ’Kocamaz’ açıklamasıİYİ Parti Mersin İl Sekreterinden ’Kocamaz’ açıklaması
Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin edecekDeniz Baykal bugün Meclis'te yemin edecek

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.