Prens Selman hedef tahtasında! ABD basınından çarpıcı haber

ABD'nin zor kullanarak Muhammed bin Selman'ı görevinden alamayacağı belirtilen makalede, "Trump yönetimi Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanarak Suudi rejimiyle ilişkisini koruyabilir." sözleri kaleme alındı.

Makalede, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı cinayetinin arkasında Veliaht Prensin olduğunu düşünmesine rağmen Trump yönetiminin sessizliğini koruduğuna vurgu yapılarak, ABD'nin Suudi Arabistan'la Muhammed bin Selman olmadan da ilişkilerini devam ettirebileceği kaydedildi.

ABD'nin Washington Post gazetesinde "Muhammed bin Selman'ın zehirli kayıtsız bir geçmişi var. Trump yönetiminin ona ihtiyacı yok" başlığıyla yayımlanan ve gazete yayın kurulunun imzasını taşıyan makalede, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti bağlamında ABD - Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

Makalede şu ifadelere yer verildi:

"Suudi kraliyet ailesi, ABD'yle ilişkilerin bozulmasını istemez ve buna müsade etmez. Veliaht Prensi zayıflatmak Suudi Arabistan ve Ortadoğu’nun tamamında istikrarı artıracaktır. Muhammed bin Selman'a hesap sorulmaması onu daha da yıkıcı bir hale getirecektir."

ÇÖZÜM ARIYOR

ABD'nin ulusal gazetelerinden USA Today, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yedinci haftasında Başkan Donald Trump yönetiminin bu cinayete karşı hala tutarlı bir cevap veremediğini, oluşan dış politika krizine çözüm aradığını yazdı. Makalede, Obama yönetimi eski CIA analisti ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Price'ın şu görüşlerine yer verildi: “Trump yönetimini stratejisi gerçeğin ortaya çıkmamasını ummaktı” dedi. (AA)

