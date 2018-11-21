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Prens Selman hedef tahtasında! ABD basınından çarpıcı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 01:22 | Son Güncelleme

Washington Post'ta yayımlanan makalede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın pozisyonunun zayıflamasının Suudi Arabistan'da ve Ortadoğu'da istikrarı artıracağı değerlendirmesi yapıldı.

Prens Selman hedef tahtasında! ABD basınından çarpıcı haber

ABD'nin Washington Post gazetesinde "Muhammed bin Selman'ın zehirli kayıtsız bir geçmişi var. Trump yönetiminin ona ihtiyacı yok" başlığıyla yayımlanan ve gazete yayın kurulunun imzasını taşıyan makalede, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti bağlamında ABD - Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen Kaşıkçı'ya referans verilen makalede, Başkan Donald Trump yönetiminin Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudi Arabistan'la ilişkilerini korumaya çalıştığına dikkat çekildi.

Makalede, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı cinayetinin arkasında Veliaht Prensin olduğunu düşünmesine rağmen Trump yönetiminin sessizliğini koruduğuna vurgu yapılarak, ABD'nin Suudi Arabistan'la Muhammed bin Selman olmadan da ilişkilerini devam ettirebileceği kaydedildi.

"SUUDİ KRALİYET AİLESİ, ABD'YLE İLİŞKİLERİN BOZULMASINI İSTEMEZ"

ABD'nin zor kullanarak Muhammed bin Selman'ı görevinden alamayacağı belirtilen makalede, "Trump yönetimi Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanarak Suudi rejimiyle ilişkisini koruyabilir." sözleri kaleme alındı.

Makalede şu ifadelere yer verildi:

"Suudi kraliyet ailesi, ABD'yle ilişkilerin bozulmasını istemez ve buna müsade etmez. Veliaht Prensi zayıflatmak Suudi Arabistan ve Ortadoğu’nun tamamında istikrarı artıracaktır. Muhammed bin Selman'a hesap sorulmaması onu daha da yıkıcı bir hale getirecektir."

ÇÖZÜM ARIYOR

ABD'nin ulusal gazetelerinden USA Today, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yedinci haftasında Başkan Donald Trump yönetiminin bu cinayete karşı hala tutarlı bir cevap veremediğini, oluşan dış politika krizine çözüm aradığını yazdı. Makalede, Obama yönetimi eski CIA analisti ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Price'ın şu görüşlerine yer verildi: “Trump yönetimini stratejisi gerçeğin ortaya çıkmamasını ummaktı” dedi. (AA)

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Washington Post Muhammed bin Selman Suudi Arabistan

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