Prens Selman Kaşıkçı Cinayetinden Sonraki İlk Yurtdışı Gezisinde

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapıyor.

Abu Dabi’ye dün gece giden Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası camiada yol açtığı infiale rağmen kendisini desteklemeye devam eden diğer bazı Ortadoğu ülkelerine de gidecek.

Prens Selman’ın yurtdışının son durağı, 30 Kasım’da iki günlük G-20 zirvesine ev sahipliği yapacak Arjantin olacak. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması öngörülüyor.

Selman’ın yurtdışı turunun, 82 yaşındaki babası Kral Selman’dan güçlü destek almaya devam ettiğini ve liderliğine içeride yakın bir tehdidin olmadığını gösterdiği yorumları yapılıyor.

Prens Muhammed bin Selman, BAE’da Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed tarafından çok sıcak karşılandı. Aynı zamanda ülkelerinin ordularına da komuta eden iki veliaht prensin aralarında yakın dostluk ilişkisi olduğu biliniyor. Daha deneyimli olan Abi Dabi Veliaht Prensinin 33 yaşındaki Suudi prense geçmişte zaman zaman tavsiyeler verdiği belirtiliyor.