HABER

Prens Selman Kaşıkçı Cinayetinden Sonraki İlk Yurtdışı Gezisinde

23.11.2018 19:18 | Son Güncelleme

Abu Dabi’ye dün gece giden Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası camiada yol açtığı infiale rağmen kendisini desteklemeye devam eden diğer bazı Ortadoğu ülkelerine de gidecek

Prens Selman Kaşıkçı Cinayetinden Sonraki İlk Yurtdışı Gezisinde

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapıyor.

Abu Dabi’ye dün gece giden Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası camiada yol açtığı infiale rağmen kendisini desteklemeye devam eden diğer bazı Ortadoğu ülkelerine de gidecek.

Prens Selman’ın yurtdışının son durağı, 30 Kasım’da iki günlük G-20 zirvesine ev sahipliği yapacak Arjantin olacak. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması öngörülüyor.

Selman’ın yurtdışı turunun, 82 yaşındaki babası Kral Selman’dan güçlü destek almaya devam ettiğini ve liderliğine içeride yakın bir tehdidin olmadığını gösterdiği yorumları yapılıyor.

Prens Muhammed bin Selman, BAE’da Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed tarafından çok sıcak karşılandı. Aynı zamanda ülkelerinin ordularına da komuta eden iki veliaht prensin aralarında yakın dostluk ilişkisi olduğu biliniyor. Daha deneyimli olan Abi Dabi Veliaht Prensinin 33 yaşındaki Suudi prense geçmişte zaman zaman tavsiyeler verdiği belirtiliyor.

BAE resmi haber ajansı WAM, iki liderin görüşmelerinde “kardeşlik ve stratejik bağları” konuştuklarını bildirdi. Görüşmeye geniş yelpazede Emirlik yetkilileriyle genel istihbarat şefi, içişleri bakanı ve kilit danışmanlar dahil üst düzey Suudi yetkililerin de katıldığı kaydedildi.

Yemen’de Şii Husi isyancılara karşı 2015’ten bu yana savaşan Suudi Arabistan ve BAE’nin gelecek ay İsveç’te BM öncülüğündeki barış görüşmelerine de iştirak etmesi öngörülüyor. İki prensin BAE’deki görüşmesinde de Yemen konusunun gündeme gelmiş olması yüksek ihtimal. WAM haber ajansı, görüşmeye katılanlar arasında Yemen’deki savaşta hayatlarını kaybeden BAE askerlerinin aileleriyle irtibattan sorumlu bir Emirlik yetkilisinin de bulunduğunu bildirdi.

Prens Muhammed’in BAE’nin ardından Bahreyn ve Mısır’a gitmesi planlanıyor.

Samsung'un katlanabilir telefonu ile ilgili müthiş detay!Samsung'un katlanabilir telefonu ile ilgili müthiş detay!
‘Kara Cuma’ Umut Vadediyor‘Kara Cuma’ Umut Vadediyor
Almanya'da koruma arayanların sayısı 2 milyona yaklaştıAlmanya'da koruma arayanların sayısı 2 milyona yaklaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

İlginizi Çekebilir

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

Pakistan Başbakanı: Hz. İsa ‘aslında hiç var olmadı'

Pakistan Başbakanı: Hz. İsa ‘aslında hiç var olmadı'

ABD'den şaşırtan açıklama: Suriye'deki iktidarı değiştirme niyetinde değiliz

ABD'den şaşırtan açıklama: Suriye'deki iktidarı değiştirme niyetinde değiliz

'Facebook'tan başka erkeklerle konuşuyorsun' dedi, dehşet saçtı

'Facebook'tan başka erkeklerle konuşuyorsun' dedi, dehşet saçtı

Tecavüzcü haklı bulununca iç çamaşırlarıyla sokağa döküldüler!

Tecavüzcü haklı bulununca iç çamaşırlarıyla sokağa döküldüler!

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.