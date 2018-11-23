Prens Selman Kaşıkçı Cinayetinden Sonraki İlk Yurtdışı Gezisinde

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapıyor.
Abu Dabi’ye dün gece giden Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası camiada yol açtığı infiale rağmen kendisini desteklemeye devam eden diğer bazı Ortadoğu ülkelerine de gidecek.
Prens Selman’ın yurtdışının son durağı, 30 Kasım’da iki günlük G-20 zirvesine ev sahipliği yapacak Arjantin olacak. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması öngörülüyor.
Selman’ın yurtdışı turunun, 82 yaşındaki babası Kral Selman’dan güçlü destek almaya devam ettiğini ve liderliğine içeride yakın bir tehdidin olmadığını gösterdiği yorumları yapılıyor.
Prens Muhammed bin Selman, BAE’da Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed tarafından çok sıcak karşılandı. Aynı zamanda ülkelerinin ordularına da komuta eden iki veliaht prensin aralarında yakın dostluk ilişkisi olduğu biliniyor. Daha deneyimli olan Abi Dabi Veliaht Prensinin 33 yaşındaki Suudi prense geçmişte zaman zaman tavsiyeler verdiği belirtiliyor.
BAE resmi haber ajansı WAM, iki liderin görüşmelerinde “kardeşlik ve stratejik bağları” konuştuklarını bildirdi. Görüşmeye geniş yelpazede Emirlik yetkilileriyle genel istihbarat şefi, içişleri bakanı ve kilit danışmanlar dahil üst düzey Suudi yetkililerin de katıldığı kaydedildi.
Yemen’de Şii Husi isyancılara karşı 2015’ten bu yana savaşan Suudi Arabistan ve BAE’nin gelecek ay İsveç’te BM öncülüğündeki barış görüşmelerine de iştirak etmesi öngörülüyor. İki prensin BAE’deki görüşmesinde de Yemen konusunun gündeme gelmiş olması yüksek ihtimal. WAM haber ajansı, görüşmeye katılanlar arasında Yemen’deki savaşta hayatlarını kaybeden BAE askerlerinin aileleriyle irtibattan sorumlu bir Emirlik yetkilisinin de bulunduğunu bildirdi.
Prens Muhammed’in BAE’nin ardından Bahreyn ve Mısır’a gitmesi planlanıyor.
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