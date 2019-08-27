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Prens Selman, Pakistan Başbakanı Han ile Keşmir’i görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Keşmir sorununu değerlendirdi.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Keşmir sorununu değerlendirdi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir sorununun ele alındığı belirtildi. Görüşmeye ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.
Keşmir Sorununu temsil eden diğer taraf olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günleri Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ziyarette bulunmuştu.
Hindistan, 6 Ağustos’ta Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldırmıştı. Pakistan, Hindistan’ın kararının yasa dışı olduğunu öne sürmüştü.

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