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Prens Selman, Uğurcan Çakır için kasayı boşaltmaya hazır!

09.05.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Premier Lig'e çıkan Fulham, Uğurcan Çakır'ın menajeriyle temasa geçti. Trabzonspor'la 2024'e kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki eldivenin şartlarını soran İngiliz kulübü, teklifini resmi boyuta taşımaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Prens Selman, Uğurcan Çakır için kasayı boşaltmaya hazır!

Performansıyla Trabzonspor'u sezon boyunca zirvede tutan Uğurcan Çakır, transfer gündeminde de ilk sırayı kimselere bırakmıyor. Sezon boyunca İspanya, Fransa ve İtalyan ekiplerinin gündemini meşgul eden 26 yaşındaki file bekçisine son teklif İngiltere'den geldi. Championship'te şampiyonluğa uzanan, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edeceği için güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Fulham, Uğurcan'ın menajerine ulaşarak nabız yokladı.

VELİAHT PRENS 25 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ GÜNCELLEYEBİLİR

İngiliz ekibi yeni sezonda kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmek isterken Prens Selman'ın transfer için 25 milyon euroyu hazırladığı iddia edilmişti. Trabzonspor'un söz konusu rakamı kabul edeceği öne sürülürken ilerleyen süreçte Leeds United'ın da devreye girmesi transferi kızıştırmıştı.

Leeds United'ın Uğurcan Çakır için yapacağı resmi teklif merak edilirken İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Fulham da başarılı eldiven için devreye girdi. Bir anda 3 İngiliz takımı birden Uğurcan Çakır için transfer yarışına girerken Prens Selman'ın Leeds United ve Fulham'ın yapacağı teklife göre rakamı biraz daha yukarı çekebileceği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır
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