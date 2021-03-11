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Prens William: “Irkçı Değiliz”

11.03.2021 21:59 | Son Güncelleme:
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Prens William: “Irkçı Değiliz”

Prens William, kardeşi Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın İngiliz Kraliyet ailesine yönelik ırkçılık suçlamalarını reddetti

Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın verdiği tartışma yaratan röportajın ardından İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinden Prens William ırkçı oldukları yönündeki iddiaları yalanladı.

Üç yıl önce Prens Harry ile evlenen Meghan Markle, Oprah Winfrey’ye verdiği kapsamlı röportajda, kraliyet ailesinden ismini vermediği bir kişinin, doğum yapmadan önce oğlu Archie’nin ten renginin ne kadar koyu olabileceğini gündeme getirdiğini söylemişti. Pazar günü Amerikan CBS kanalında yayınlanan söyleşide Prens Harry de Markle’ın bu açıklamasına destek vermişti.

Harry’nin abisi Prens William, İngiltere’nin başkenti Londra’da bir okulu ziyareti sırasında, röportaj yayınlandığından bu yana kardeşi Harry ile henüz konuşmadığını ancak kendisiyle görüşeceğini söyledi.

Prens William bir gazetecinin kraliyet ailesinin ırkçı olup olmadığı yönündeki sorusuna, “Hiç ırkçı bir aile değiliz” yanıtını verdi.

2 saat süren röportaj sırasında Meghan Markle, bir dönem artık yaşamak istemediğini; ancak kraliyetin yardım talebini görmezden geldiğini söylemişti. Prens Harry de babası ve tahtın varisi Prens Charles’ın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtmişti.

Röportajın İngiltere’de de yayınlanmasından sonra 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth adına bir açıklama yapan Buckingham Sarayı, kraliyet ailesinin son birkaç yılın Prens Harry-Meghan Markle çifti açısından zor geçmesinden üzüntü duyduklarını belirtmişti.

Archie’nin ten rengini gündeme getiren kim?

Annesi siyah babası beyaz olan Meghan Markle, Archie’ye hamileyken oğlunun doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olabileceği konusunda konuşma ve endişelerin olduğunu söylemiş; ancak Harry ve Meghan Markle bu konuyu kimin gündeme getirdiğini söylemekten kaçınmıştı.

Çiftle röportajı yapan Oprah Winfrey, Harry’nin bu kişinin Kraliçe Elizabeth ya da onun 99 yaşındaki eşi Philip olmadığını söylediğini belirterek konuya açıklık getirmişti. Kraliçe Elizabeth adına Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, ırk konusunun endişe verici olduğu ve bu konunun ciddiye alınacağı belirtilmiş; ancak açıklamada konunun farklı şekilde hatırlanmış olabileceği de ifade edilmişti.

İngiliz kamuoyu ne diyor?

İngiltere’de 12 milyon, ABD’de de 17 milyondan fazla izlenen röportaj İngiliz kamuoyunu da bölmüş durumda.

İngiltere’de bazıları Meghan’ın suçlamalarının monarşinin miadını doldurmuş ve hoşgörüsüz bir kurum olduğu görüşünü doğruladığını söylerken, bazıları Meghan Markle’ın sözlerini, Kraliçe Elizabeth ve ailesinin hak etmediği ve yalnızca kendisine hizmet eden bir saldırı olarak niteledi.

Kraliyet ailesine destekte kuşak faktörü Yapılan son ankete göre, 65 yaşın üstündeki İngilizler kraliyet ailesini, daha genç nesilse Harry ve Meghan Markle’ı destekliyor.

Yorumcular İngiliz kamuoyunda bu konuda kutuplaşmanın geleneksel ve sosyal medyada kendisini gösteren kültür savaşının bir parçası olduğu görüşünde. Yorumcular, sert ve kavgacı tavrı ile dikkat çeken televizyoncu Piers Morgan’ın Meghan Markle’ın söylediklerine inanmadığını söylemesinin ardından sabah programı sunuculuğunu kaybetmesine gelen tepkilerin bu kutuplaşmanın bir örneği olarak değerlendiriyor.

Medya tepkisi

Kraliyet görevlerinden feragat ederek geçtiğimiz yıl ABD’nin California eyaletine taşınan çift basında kendileri hakkında çıkan haberlerde ırkçı bir söylemin kullanıldığını savunmuş, Harry, ailesinin İngiliz basınındaki haberlerde kullanılan “sömürgeci söyleme” dikkat çekmekten kaçındığını belirtmişti.

Oprah Winfrey’ye verdiği röportajda, İngiliz bulvar gazetelerinin davranışının İngiltere’yi terk etmesinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu söyleyen Harry, “Bu durum kırıcı. Ama ailemin nerede durduğunu ve bulvar gazetelerinin kendilerini hedef alabileceğinden ne kadar korktuklarının farkındayım” demişti.

Çiftin medyaya yönelik eleştirisi

İngiltere’deki çoğu bulvar gazetesini temsil eden Editörler Derneği’nin tepkisine yol açtı.

Dernekten yapılan açıklamada Harry-Meghan Markle çiftinin kanıt göstermeden ırkçılık iddialarını gündeme getirmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Derneğin başkanı Ian Murray ise bu açıklamanın ardından ırkçılığı savunmaya çalışmakla suçlandı. Suçlamaları reddeden Murray eleştirilerin ardından görevden ayrılmak zorunda kaldı.

Anketler Kraliçe Elizabeth’ten sonra tahta geçecek olan 72 yaşındaki Prens Charles’ın popülaritesinin de düştüğünü gösteriyor. Bu da uzun vadede monarşi için endişe verici.

Harry röportaj sırasında zaman içinde kendi ailesinin fertlerinden uzaklaştığını, babasının bir dönem telefonlarına cevap vermediğini ve Prens William ile ilişkisinde bir mesafe olduğunu söylemişti.

Harry Prens William ile ilgili olarak “William’ı çok seviyorum. Benim kardeşim. Birlikte çok zor dönemlerden geçtik, ortak bir tecrübemiz var ancak ikimiz farklı yollardayız” ifadelerini kullanmıştı.

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