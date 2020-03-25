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  4. Prens William ‘medya abartıyor’ dedi, babasında koronavirüs çıktı!

Prens William ‘medya abartıyor’ dedi, babasında koronavirüs çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2020 21:29 | Son Güncelleme

Prens Charles'ın oğlu Prens William'ın Dublin ziyareti sırasında acil servis çalışanlarına koronavirüs yaydığı yönünde şaka yaptı. Bugün ise Prens William'ın babası Prens Charles'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles'a yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin bugün pozitif sonuç verdiği duyuruldu. Prens Charles'ın oğlu Prens William'ın ise birkaç gün önce Dublin'de Covid-19 Çağrı Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında acil servis çalışanlarıyla konuşurken koronavirüs yaydığı yönünde şaka yaptı.

"SİZCE DE MEDYA BİRAZ ABARTMIYOR MU?"

Prens William'ın söz konusu sohbetinde, "Eminim herkes böyle, 'koronavirüse yakalandım, ölüyorum' Hayır, sadece öksürüğün var" ifadelerini kullandı. "Koronavirüs oldukça dramatik görünüyor. Sizce de medya biraz abartmıyor mu?" diyen Cambridge Dükü William, "Bu arada Cambridge Dükü ve Düşesi, koronavirüs yayıyorlar. Üzgünüm" diyerek güldüğü anlar kameraya yansıdı.

Öte yandan bugün koronavirüs taşıdığı tespit edilen Prens William'ın babası Prens Charles'ın işlerini evinden yürüttüğü, genel sağlık durumunun iyi olduğu ve eşi Camilla ile kendisini İskoçya'daki evlerinde izole ettikleri belirtildi.

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