HABER

Prens William'ın uçağı İslamabad'a inemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 20:48 | Son Güncelleme

Prens William'ın uçağı İslamabad'a inemedi

Resmi ziyaret için Pakistan'da bulunan Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton'ı taşıyan uçak, hava şartları nedeniyle İslamabad'a iniş yapamadı.

Pakistan medyasındaki habere göre, ziyaretlerinin 4. gününde Lahor'da bulunan Cambridge Dükü Prens William, ikili temaslarının ardından Kraliyet Hava Yolları'na ait uçakla Lahor'dan İslamabad'a hareket etti.

Yerel saatle 17.00 sıralarında Lahor'dan kalkan uçak, İslamabad'da gün boyu etkisini sürdüren fırtına ve yağmur nedeniyle iki kere Nur Han Hava Üssü'nü pas geçti.

Yıldırım tehlikesi ve rüzgar nedeniyle uçak tekrar Lahor'a dönerken, uçakta bulunan Kraliyet ailesi fotoğrafçısı Chris Jackson sosyal medya hesabından, "En kötü uçuşlarımdan biriydi. Birkaç saat boyunca şimşekler arasında iniş yapmaya çalışsak da şanssızdık. Lahor'a dönüyoruz." paylaşımında bulundu.

Öte yandan Kraliyet ailesi üyeleri, gün boyu Lahor'da temaslarda bulundu.

Ülkenin en önemli tarihi yapılarından olan Badshahi (Padişah) Camisi'ni de ziyaret eden ikili, burada Kur'an tilaveti dinledi.

İkili, cami ziyaretinden önce ise Prens William'ın annesi Prenses Diana'nın yardım toplama faaliyetlerinde görev aldığı ve açılışına katıldığı ülkenin tek kanser hastanesi olan Şefkat Hanım Kanser Hastanesinde tedavi gören çocuklarla buluştu.

Dük ve Düşes, Lahor'da ülkenin en popüler sporu olan kriketi de oynadı.

Prens William ile eşine, Ulusal Kriket Akademisi tarafından kriket sopaları hediye edildi.

PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yandı(Ek bilgilerle)Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yandı(Ek bilgilerle)
MSB'den sosyal medyada 'dezenformasyon' açıklamasıMSB'den sosyal medyada 'dezenformasyon' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cambridge Dükü Prens William Cambridge Düşesi Kate Middleton İngiltere Kraliyet ailesi Pakistan

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

MSB paylaştı! Harekattan yeni görüntüler

Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf etti

MSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf etti

Nusaybin Belediye Başkanı ve Yardımcısı tutuklandı

Nusaybin Belediye Başkanı ve Yardımcısı tutuklandı

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda flaş gelişme!

Sınırda dikkat çeken görüntü! YPG, Rusya bayrağı astı

Sınırda dikkat çeken görüntü!

Son dakika: İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.