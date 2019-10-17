Prens William'ın uçağı İslamabad'a inemedi

Resmi ziyaret için Pakistan'da bulunan Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton'ı taşıyan uçak, hava şartları nedeniyle İslamabad'a iniş yapamadı.

Pakistan medyasındaki habere göre, ziyaretlerinin 4. gününde Lahor'da bulunan Cambridge Dükü Prens William, ikili temaslarının ardından Kraliyet Hava Yolları'na ait uçakla Lahor'dan İslamabad'a hareket etti.

Yerel saatle 17.00 sıralarında Lahor'dan kalkan uçak, İslamabad'da gün boyu etkisini sürdüren fırtına ve yağmur nedeniyle iki kere Nur Han Hava Üssü'nü pas geçti.

Yıldırım tehlikesi ve rüzgar nedeniyle uçak tekrar Lahor'a dönerken, uçakta bulunan Kraliyet ailesi fotoğrafçısı Chris Jackson sosyal medya hesabından, "En kötü uçuşlarımdan biriydi. Birkaç saat boyunca şimşekler arasında iniş yapmaya çalışsak da şanssızdık. Lahor'a dönüyoruz." paylaşımında bulundu.

Öte yandan Kraliyet ailesi üyeleri, gün boyu Lahor'da temaslarda bulundu.

Ülkenin en önemli tarihi yapılarından olan Badshahi (Padişah) Camisi'ni de ziyaret eden ikili, burada Kur'an tilaveti dinledi.

İkili, cami ziyaretinden önce ise Prens William'ın annesi Prenses Diana'nın yardım toplama faaliyetlerinde görev aldığı ve açılışına katıldığı ülkenin tek kanser hastanesi olan Şefkat Hanım Kanser Hastanesinde tedavi gören çocuklarla buluştu.

Dük ve Düşes, Lahor'da ülkenin en popüler sporu olan kriketi de oynadı.

Prens William ile eşine, Ulusal Kriket Akademisi tarafından kriket sopaları hediye edildi.

