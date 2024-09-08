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Prenses Diana'nın 10 senelik sırdaşı açıkladı; "Eşi Prens Charles'ı gerçekten sevmişti"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.09.2024 14:36
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Galler Prensesi Diana, Britanya kraliyet ailesinin bir üyesi, Kral III. Charles'ın ilk eşidir. Çiftin 15 senelik evlilikleri boyunca ihanet ve sır perdeleriyle dolu kraliyet yaşantısı bir kere daha aralandı. Diana'nın kuaförü çıkardığı “Her Şey Saçla İlgili: Diana ile Geçirdiğim On Yıl” adlı kitapta şahit olduğunu iddia ettiği olayları anlattı.

Diana'nın, 1981–1996 yılları arasında sürdürdüğü yaşantısı seneler sonra bile hala konuşuluyor. O zamanlar Prens olan şimdilerin İngiltere Kralı Prens Charles ile 1981’de evlendi, oğulları William ve Harry’yi dünyaya getirdi. 1996’da boşanan çift dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Ayrılığın nedeni ise ihanet olarak gösterildi.
Ayrılığın hemen arkasından 1997'de Paris'te geçirdiği trajik trafik kazasında 36 yaşında hayatını kaybetti. Diana’nın sırdaşlarından biri olan kuaförü Richard Dalton ise bugüne kadar hiç konuşmamıştı.

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Dalton yeni çıkan “Her Şey Saçla İlgili: Diana ile Geçirdiğim On Yıl” adlı anı kitabıyla sessizliğini bozdu. İngiliz “Daily Mail” gazetesine röportaj veren Dalton, “Bugüne kadar konuşmadım ama Diana 27 yıldır aramızda değil ve ben tarihin bir parçası olarak artık konuşma gereği hissettim” dedi.

'İHANETİ BİLİYORDU'

Kuaförü Dalton'un iddiasına göre o zamanlar Prens olan Charles'ın Camilla ile yaşadığı gizli ilişkiyi Prenses Diana biliyordu. Kitapta Diana ile sırdaş olduklarına değinen Dalton, “Diana’yı her gün görüyordum. Charles’a olan aşkı gerçekti. Charles Diana’yla evlendikten sonra Camilla’dan uzak kalsaydı, her şey çok farklı olabilirdi” dedi.

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SÜREKLİ ORTADAN KAYBOLAN CHARLES

Dalton, Diana’nın ikonik saç stillerinin mimarı olurken 1983’ten 1991’e kadar her kraliyet turunda kendisine eşlik etti. Bu süreçte Diana'nın ona “Lanet olası kocam yine ortadan kayboldu” dediğini iddia etti. Bu süreçte görüşen yasak aşk taraflar, Eylül 2022'de annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüyle tahta oturan III. Charles, 2005 yılında Camila Parker Bowles ile evlendi.

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SADECE AŞKI DEĞİL ÖZGÜRLÜĞÜ DE ELİNDEN ALINDI

Kuaför Dalton, kraliyet kurallarına birçok kez uymayan Diana’nın 1984’te parlamentonun açılışındaki saç stilinin kayınvalidesi olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’i sinirlendirdiğini açıkladı. Dalton’ın söz konusu açılışta Diana’nın tacının etrafına topuz yaparak farklı bir görünüm verdiği bu stil, o dönem gündem yaratmıştı. Dalton, “Diana’nın göz alıcı yeni saç modeli ertesi gün manşetlere çıkınca parlamentonun açılışını gölgeledi. Prenses o gün dersini aldı ve saçının bir daha asla ilgi odağı olmayacağına yemin etti. O günden sonra saçını çok az kestim. Tarzı sade ve hoştu. Saçı kısa olduğu için onu 15 dakikada hazırlayabiliyordum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Prenses Diana Britanya Kraliyet Ailesi Prens Charles
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