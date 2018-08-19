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Prenses Diana'nın son telefon konuşması şoke etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

Prenses Diana'nın hem uşağı hem de sırdaşı Paul Burrell, prenses ile annesi arasındaki son telefon konuşmasının şoke edici detaylarını mahkemeye anlatmış.

İşte o detaylar...

Prenses Diana'nın son telefon konuşması şoke etti

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Görüşmenin gerçekleştiği günler Prenses Diana'nın müslüman işadamı Dodi El Fayed ile ilişkisinin artık ayyuka çıktığı dönemlere denk gelir. Basında her gün Dodi ve Diana'nın fotoğraflarının yayınlanması anne Frances'i iyiden iyiye sinirlendirmişti.
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Bir yandan kraliyet ailesine direnen Prenses Diana diğer yandan annesiyle uğraşmak zorunda kalmış.
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Kendini her zaman iyi bir Hristiyan olarak tanımlayan anne Frances kızının bir Müslümanla birilkte olmasını kabul etmemiş. Burrell o konuşmada Frances'in dini inançlara ve erkeklere karşı nefret dolu sözler sarf ettiğini anlattı.
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Burrell son konuşmayla ilgili, "O, prensesi Müslüman erkekleri etkilemeye uğraşan bir fahişe olarak tanımladı ve daha bir sürü utanç verici sözler söyledi" dedi.
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Prenses Diana telefon görüşmesi sonrası uzun saatleri odasında ağlayarak geçirdi ve gün Burrell'e bir daha asla annesiyle konuşmayacağını söylemiş. Burrell, Prenses'in kendine verdiği sözü tuttuğunu söyledi.
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Prenses Diana'nın annesi o günden sonra bir çok kez kızıyla konuşmak istedi ancak başaramadı.
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