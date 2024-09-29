HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Prenses Diana’ya ahlaksız teklif! Uşağı açıkladı! Ölümünden yıllar sonra ortaya çıktı ‘Ürkütücü ve sümüklü’

Prenses Diana’ya ahlaksız teklif! Uşağı açıkladı! Ölümünden yıllar sonra ortaya çıktı ‘Ürkütücü ve sümüklü’

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
29.09.2024 12:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1997 yılında Paris’te araba kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana’nın, ünlü Mısırlı iş adamı Mohammed Fayed tarafından uygunsuz teklifte bulunulduğu ve bu nedenle hastalandığı iddia edildi. Prenses Diana’nın ölümden tam 27 yıl sonra uşağı Paul Burrel, uygunsuz teklif hakkındaki tüm detayları açıkladı. Ayrıca Burrel, Diana’nın iş adamını ‘sapık’ olarak nitelendirdiğini ve onu her gördüğünde titrediğini ifade etti.

Prenses Diana’ya ahlaksız teklif! Uşağı açıkladı! Ölümünden yıllar sonra ortaya çıktı ‘Ürkütücü ve sümüklü’

Prenses Diana’nın gittiği her yerde onunla birlikte, kimsenin bilmediği sırları taşıyor ve Diana’nın hayatında ‘kaya’ olarak görülüyordu. Prenses Diana'nın eski uşağı Paul Burrell, geçtiğimiz yıl 94 yaşında hayatını kaybeden ünlü Mısırlı iş adamı Mohammed Fayed’in, 1986 yılında Diana’ya karşı kur yaptığını iddia etti. Harrods’un sponsor olduğu bir polo maçında Prenses Diana ile Fayed’in tanıştığını söyleyen eski uşak Burrell, o zamanlar Fayed’in, 60’lı yaşlarında ve Diana’nın neredeyse iki katı yaşında olduğunu ifade ederek, Fayed’in ‘seninle yatarım’ diyerek ahlaksız teklifte bulunduğunu söyledi.

diana2

‘‘FAYED, DİANA’YA ‘SENİNLE YATARIM’ DEDİ’’

Eski uşak Burrel’in söz ettiğine göre, Mısırlı İş Adamı Fayed’in "seninle yatacağım" şeklindeki iğrenç tacizinden sonra şunları söylediğini belirtti: "Ofisinden koşarak çıktığında titriyordu, ben arabadaydım ve bana, tam olarak söyledikleri şuydu: 'Oğlumla evlenmeni istiyorum çünkü Mısır geleneğinde baba önce gelir' demiş’’

‘‘YODA İLE SEVİŞMEYİ HAYAL EDEBİLİYOR MUSUN?’’

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, yapılan ahlaksız teklifin ardından Prenses Diana’nın olayı titreyerek anlatırken ''Şaşkınlıkla, 'Yoda ile sevişmeyi hayal edebiliyor musun?'' dediğini ifade etti. 66 yaşındaki Burrell, prensesin yeşil Star Wars karakterinden esinlenerek prensesin Fayed hakkında "Yoda" olarak bahsettiğini ve aşırı egosu nedeniyle de "Tanrı" olarak bahsettiğini sözlerine ekledi.

diana

PRENSES DİANA ‘ÜRKÜTÜCÜ’ VE ‘SÜMÜKLÜ’ OLARAK GÖRÜYORDU

Eski Uşak Barrel, Fayed’in Prenses Diana’ya hediyeler yağdırdığını, son model aletler ve bilgisayar oyunları getirdiğini ancak Diana’nın bunları kabul etmeyerek, geri gönderdiğini ifade etti. Gönderilen hediyelerin ise çoğalarak yeniden geri geldiğini ekledi. Burrell, prensesin Fayed hakkında bahsederken, onu "ürkütücü" ve "sümüklü" olarak nitelendirdiğini ve sürekli olarak temasta bulunduğunu itiraf ettiğini dile getirdi.

PRENSES DİANA TACİZE UĞRAYAN KADINLARDAN YALNIZCA BİRİYDİ

Uşak Burrel, 1995 yılında Prenses Diana’ya uygunsuz teklifte bulunduğu iddia edilen Fayed’in kadınlara uygunsuz şekilde dokunduğunu gördüğünü belirterek şunları söyledi:
"Kadınlara sormadan ellerini kadınların vücudunda gezinirdi. Diana ile çok ileri gidemezdi. Diana her zaman üstünlük sağlıyordu çünkü onu kaybetmeyi göze alamazdı. Ne yazık ki, onun için çalışan kadınların çoğu bunu göze alamadı.''

diana3

‘‘PRENSES DİANA’NIN KOLUNU OKŞADIĞINI GÖRDÜM’’

Prenses Diana’nın durumdan ve Fayed’in ona dokunmasından rahatsızlık duyduğunu ifade eden eski Uşak Paul Burrell, taciz hakkında şunları söyledi:
"Fayed'in sürekli kendisine dokunduğunu söylerdi. Ben onun kolunu okşadığını ve çok uzun süre oynadığını, elini neredeyse bir evcil hayvan gibi öptüğünü ve kolunu onun beline doladığını gördüm. Eğer Prenses Diana ile bunu yapıyorsa, diğer kadınlarla neler yaptığını hayal edebilirsiniz. O adamın gücünü hayal edebiliyor musunuz? Herkes ondan korkuyordu. Odaya girdiğinde, herkes ortadan kaybolurdu veya kenarda dururdu."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Prenses Diana iş adamı
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için masada iki ihtimal var! İşte o maaş tahminleri

Asgari ücret için masada iki ihtimal var! İşte o maaş tahminleri

Uzman isimlerden ‘kritik’ uyarı! Altın yükselecek mi? Isınıyor

Uzman isimlerden ‘kritik’ uyarı! Altın yükselecek mi? Isınıyor

'Mesaj mı veriyordu?' Salim'le ilgili o gözlemini anlattı 'Hiç indirmedi'

'Mesaj mı veriyordu?' Salim'le ilgili o gözlemini anlattı 'Hiç indirmedi'

Bu kez Güneydoğu değil! Aşiret düğününde gelini altına damadı paraya boğdular: Valize bile sığmadı

Bu kez Güneydoğu değil! Aşiret düğününde gelini altına damadı paraya boğdular: Valize bile sığmadı

'Soğudum, kasaplığı bıraktım' Neredeyse yarı fiyatına olsun diye...

'Soğudum, kasaplığı bıraktım' Neredeyse yarı fiyatına olsun diye...

Çok sayıda üniversitede yolsuzluk ifşa edildi! Erasmus parasıyla koltuk takımı alan da var kaçak dekan çalıştıran da...

Çok sayıda üniversitede yolsuzluk ifşa edildi! Erasmus parasıyla koltuk takımı alan da var kaçak dekan çalıştıran da...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.