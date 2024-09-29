Prenses Diana’ya ahlaksız teklif! Uşağı açıkladı! Ölümünden yıllar sonra ortaya çıktı ‘Ürkütücü ve sümüklü’

Prenses Diana’nın gittiği her yerde onunla birlikte, kimsenin bilmediği sırları taşıyor ve Diana’nın hayatında ‘kaya’ olarak görülüyordu. Prenses Diana'nın eski uşağı Paul Burrell, geçtiğimiz yıl 94 yaşında hayatını kaybeden ünlü Mısırlı iş adamı Mohammed Fayed’in, 1986 yılında Diana’ya karşı kur yaptığını iddia etti. Harrods’un sponsor olduğu bir polo maçında Prenses Diana ile Fayed’in tanıştığını söyleyen eski uşak Burrell, o zamanlar Fayed’in, 60’lı yaşlarında ve Diana’nın neredeyse iki katı yaşında olduğunu ifade ederek, Fayed’in ‘seninle yatarım’ diyerek ahlaksız teklifte bulunduğunu söyledi.

‘‘FAYED, DİANA’YA ‘SENİNLE YATARIM’ DEDİ’’

Eski uşak Burrel’in söz ettiğine göre, Mısırlı İş Adamı Fayed’in "seninle yatacağım" şeklindeki iğrenç tacizinden sonra şunları söylediğini belirtti: "Ofisinden koşarak çıktığında titriyordu, ben arabadaydım ve bana, tam olarak söyledikleri şuydu: 'Oğlumla evlenmeni istiyorum çünkü Mısır geleneğinde baba önce gelir' demiş’’

‘‘YODA İLE SEVİŞMEYİ HAYAL EDEBİLİYOR MUSUN?’’

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, yapılan ahlaksız teklifin ardından Prenses Diana’nın olayı titreyerek anlatırken ''Şaşkınlıkla, 'Yoda ile sevişmeyi hayal edebiliyor musun?'' dediğini ifade etti. 66 yaşındaki Burrell, prensesin yeşil Star Wars karakterinden esinlenerek prensesin Fayed hakkında "Yoda" olarak bahsettiğini ve aşırı egosu nedeniyle de "Tanrı" olarak bahsettiğini sözlerine ekledi.

PRENSES DİANA ‘ÜRKÜTÜCÜ’ VE ‘SÜMÜKLÜ’ OLARAK GÖRÜYORDU

Eski Uşak Barrel, Fayed’in Prenses Diana’ya hediyeler yağdırdığını, son model aletler ve bilgisayar oyunları getirdiğini ancak Diana’nın bunları kabul etmeyerek, geri gönderdiğini ifade etti. Gönderilen hediyelerin ise çoğalarak yeniden geri geldiğini ekledi. Burrell, prensesin Fayed hakkında bahsederken, onu "ürkütücü" ve "sümüklü" olarak nitelendirdiğini ve sürekli olarak temasta bulunduğunu itiraf ettiğini dile getirdi.

PRENSES DİANA TACİZE UĞRAYAN KADINLARDAN YALNIZCA BİRİYDİ

Uşak Burrel, 1995 yılında Prenses Diana’ya uygunsuz teklifte bulunduğu iddia edilen Fayed’in kadınlara uygunsuz şekilde dokunduğunu gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Kadınlara sormadan ellerini kadınların vücudunda gezinirdi. Diana ile çok ileri gidemezdi. Diana her zaman üstünlük sağlıyordu çünkü onu kaybetmeyi göze alamazdı. Ne yazık ki, onun için çalışan kadınların çoğu bunu göze alamadı.''

‘‘PRENSES DİANA’NIN KOLUNU OKŞADIĞINI GÖRDÜM’’

Prenses Diana’nın durumdan ve Fayed’in ona dokunmasından rahatsızlık duyduğunu ifade eden eski Uşak Paul Burrell, taciz hakkında şunları söyledi:

"Fayed'in sürekli kendisine dokunduğunu söylerdi. Ben onun kolunu okşadığını ve çok uzun süre oynadığını, elini neredeyse bir evcil hayvan gibi öptüğünü ve kolunu onun beline doladığını gördüm. Eğer Prenses Diana ile bunu yapıyorsa, diğer kadınlarla neler yaptığını hayal edebilirsiniz. O adamın gücünü hayal edebiliyor musunuz? Herkes ondan korkuyordu. Odaya girdiğinde, herkes ortadan kaybolurdu veya kenarda dururdu."