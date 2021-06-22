Prenses Latifa’nın İspanya’da olduğuna dair fotoğraf paylaşıldı

Dubai’den 2018 yılında kaçmak isterken, Hindistan’dan babası Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un adamları tarafından silah zoruyla kaçırılarak Dubai’ye getirildiği ve burada bir villada hapis hayatı yaşadığı iddia edilen Prenses Latifa’ın, İspanya’da olduğuna dair bir fotoğraf paylaşıldı. İlk fotoğraf ise aylar sonra Latifa’nın arkadaşı olduğu belirtilen Sioned Taylor tarafından 20 Mayıs’ta paylaşılmıştı.

"KEŞFEDERKEN EĞLENİYORUZ"

Dubai’de olduğu görülen ilk iki fotoğraftan sonra, Latifa’nın İspanya'nın başkentindeki Madrid-Barajas Havaalanı’nda arkadaşı Sioned Taylor’la ile görüldüğü fotoğraf dün yine aynı sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğrafla birlikte paylaşılan mesajda "Latifa ile harika bir Avrupa tatili. Keşfederken eğleniyoruz!" ifadeleri yer aldı. İkilinin maske taktığı görüldü.

Kaynak: DHA

