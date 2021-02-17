Prenses Latife: BM, Dubai Emiri'nin kızının 'zorla alıkonulmasıyla' ilgili olarak BAE'den bilgi isteyecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı Prenses Latife'nin "zorla alıkonulmasıyla" ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bilgi isteyeceğini açıkladı. Hayatından endişe ettiğini söyleyen Prenses Latife'nin gizlice çektiği video, BBC'nin Panorama programında yayımlanmıştı. BBC'ye gönderilen VE gizli çekilmiş bir videoda Prenses Latife, 2018'de Dubai'den kaçmaya çalıştıktan sonra babası tarafından zorla alıkonulduğunu ve hayatından endişe ettiğini belirtiyor. Videonun yayımlanması ardından, BM'Ye olayı araştırması için pek çok çağrı yapılmıştı. BM Keyfi Alıkoymalar Çalışma Grubu Sözcüsü, Prenses Latife'nin videosu incelendikten sonra olayla ilgili bir araştırma başlatılabileceğini kaydetti. https://twitter.com/bbcturkce/status/1361709422192562179 İngiltere: Olay dehşet verici İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise olayın endişe verici olduğunu, bakanlığın doğrudan müdahil olmasa da gelişmeleri yakından takip edeceğini açıkladı. Dubai Emiri Şeyh Muhammed, aynı zamanda BAE Başkan Yardımcısı ve dünyanın en zengin liderlerinden biri.