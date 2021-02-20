HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Prenses Latife rehin tutulduğunu duyurmuştu! Dubai Emirliği'nden açıklama geldi

Prenses Latife rehin tutulduğunu duyurmuştu! Dubai Emirliği'nden açıklama geldi

20.02.2021 00:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Prenses Latife rehin tutulduğunu duyurmuştu! Dubai Emirliği'nden açıklama geldi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un kızı Prenses Latife'ye "evde bakıldığı" açıklandı.

Al Maktum'un kızı Latife'nin "babasının kendisini rehin tuttuğu ve hayatından endişe ettiği" yönündeki video görüntüsünün ardından BAE'nin Londra Büyükelçiliğinden Dubai Emirlik ailesi imzasıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Prenses Latife'ye evde bakıldığı, tedavisinin devam ettiği ve en uygun zamanda kamuoyu önüne yeniden çıkacağı" belirtildi.

Prenses Latife, arkadaşlarına gönderdiği ve 16 Şubat'ta BBC'nin "Panaroma" programında yayınlanan videolarında hayatından endişe ettiğini ve babasının kendisini rehin tuttuğunu söylemişti.

2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan Prenses Latife, olaydan sonraki aylarda gizlice çektiğini söylediği videolarda, tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmaksızın, pencere ve kapıları kapalı, polisler tarafından korunan bir villada tek başına tutulduğunu anlatmıştı.

Dubai Emiri'nin kızı: Babam beni esir aldı!Dubai Emiri'nin kızı: Babam beni esir aldı!

BM'DEN BAE'YE PRENSES LATİFE ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, BAE'den Prenses Latife'nin hayatta olduğuna dair kanıt sağlamasını istemişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Latife'nin durumundan endişe duyduğunu açıklamış, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise "Sky News" kanalına yaptığı açıklamada, Prenses'le ilgili durumun endişe verici olduğunu, görüntülerin "çok üzücü" olduğunu dile getirmişti.

Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.

Dünya çapında çok sayıda insan hakları savunucusu, Latife'nin zorla ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu belirtmişti.

Şeyh Al Maktum'un eski eşi Prenses Haya da 2019'da iki çocuğuyla İngiltere'ye kaçmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Tanzanya Devlet Başkanı: Hastalıkları yenmemiz için 3 gün dua edinTanzanya Devlet Başkanı: Hastalıkları yenmemiz için 3 gün dua edin
24 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 24?24 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 24?

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Ödemeler 18.00 itibarıyla başladı

Son Dakika: Ödemeler 18.00 itibarıyla başladı

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

19 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

19 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: Çukurca'daki askeri birliğe roketli taciz ateşi

Son Dakika: Çukurca'daki askeri birliğe roketli taciz ateşi

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

MEB'den yüz yüze eğitim kararı

MEB'den yüz yüze eğitim kararı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

Diğer Haberler

NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar yolladı

NASA paylaştı: Mars'tan yeni fotoğraflar

Tanzanya Devlet Başkanı: Hastalıkları yenmemiz için 3 gün dua edin

Tanzanya Devlet Başkanı: Hastalıkları yenmemiz için 3 gün dua edin

KKTC’de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

KKTC’de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Joe Biden'dan Çin ve Rusya'ya gözdağı

Joe Biden'dan Çin ve Rusya'ya gözdağı

ABD, Paris İklim Anlaşması’na yeniden dahil oldu

ABD o anlaşmaya yeniden dahil oldu!

Çin'de tek çocuk politikası gevşetiliyor!

Çin'de tek çocuk politikası gevşetiliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.