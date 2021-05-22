Prenses Latife'nin Dubai'de olduğunu gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı

Bu hafta tüm kullanıcılara açık iki farklı Instagram hesabından paylaşılan bir fotoğrafta görünen kadının, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Dubai Emiri'nin aylardır haber alınamayan kızı Prenses Latife olduğu ortaya çıktı. Şubat ayı ortasında BBC Panorama, Prenses Latife'nin Dubai'de "esir tutulduğunu ve hayatından endişe ettiğini söylediği" bir video kaydını paylaşmıştı. BBC, fotoğrafla ilgili detayları teyit edemedi. Ancak Prenses Latife'nin bir arkadaşı, fotoğrafta ortada görünen kadının Latife olduğunu doğruladı. BBC, eldeki verilerle fotoğrafın rastgele çekilmediği ve kazara paylaşılmadığı sonucuna ulaştı. Latife'ye Özgürlük kampanyasından David Haigh, "Mücadelede olumlu ve muhtemelen çok önemli bazı gelişmeler oldu. Bu aşamada daha fazla yorum yapmak istemiyoruz, uygun bir zamanda daha detaylı bir açıklama yapılacaktır." yorumunda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Londra Büyükelçiliği, BBC'nin konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi. Birleşmiş Milletler de fotoğrafla ilgili yorum talebini reddetti ancak BBC'ye, "Latife'nin hayatıyla ilgili ikna edici kanıt beklediğini" söyledi. BAE, daha önce baskılar üzerine bu kanıtları sunma taahhüdünde bulunmuştu.

Fotoğrafta ne gözüküyor? Fotoğrafta Prenses Latife ve beraberindeki iki kadın, Dubai'deki Mall of the Emirates (MoE), yani Emirlik Alışveriş Merkezi isimli bir alışveriş merkezinde otururken görülüyor. Latife'nin BBC'ye bilgi veren arkadaşları, diğer iki kadını tanıdıklarını; bu kadınların Latife'nin yakınları olduğunu söyledi. Fotoğraf Instagram'a veri içermeyecek şekilde yüklenmiş durumda. Yani yükleme zamanı ve saati görülmüyor; aynı zamanda fotoğrafın çekildiği yer ve zaman da tespit edilemiyor. Görsel yönü değiştirilerek paylaşılmış. Ancak arkadaki sinemada reklamı yapılan filmin afişi görülebiliyor. Demon Slayer: Mugen Train isimli film, BAE'de 13 Mayıs 2021'de gösterime girmişti. Görsel, Instagram'a 20 Mayıs Perşembe günü, fotoğraftaki diğer iki kadının hesaplarından yüklendi. Kadınlardan biri fotoğrafla birlikte "MoE'de arkadaşlarla güzel bir akşam" ifadesini paylaştı. Fotoğrafta görünen diğer iki kadına ulaştık ancak ikisi de BBC'nin, fotoğrafın çekildiği yer ve zamanla Latife'nin durumu ile ilgili sorularına yanıt vermedi.