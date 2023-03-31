“Prensimi arıyorum” dedi! Mesaj kutusu yarı yaşındaki erkeklerden gelen isteklerle dolup taştı... “Çok fazla başvuru var”

55 yaşındaki sosyal medya fenomeni yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kendisini 50 yaş üstü en başarılı OnlyFans modeli olarak tanımlayan James, geçtiğimiz günlerde kendisine eşlik edecek yakışıklı bir partner aradığını söyleyerek sosyal medyayı sallamıştı. James, yarı yaşındaki erkeklerin yoğunlukta olduğunu söyleyerek şaşkınlığını ifade etti.

“ÇOK FAZLA SEÇENEĞİM VAR”

Amerikalı fenomen isim isteklerin sayısını görünce gözlerine inanamadığını söyleyerek, “O kadar çok seçenek var ki... Bu kadar fazla yetişkin erkek oyuncu olmak isteyen kişinin olduğunu bilmiyordum. Çok fazla seçeneğim var. Çünkü çok fazla başvuru var” dedi.

Kendisine yardımcı olan kişiyi seçmek için kriterler belirlediğini ifade eden James, “Dürüst olmak gerekise flört konusunda deneyimlerimi bir kenara bırakarak mantıksal bir seçim yapacağım. Çünkü kamera karşısında insanlar ilk olarak fiziksel özelliklerinize bakıyorlar. Onları bir iş stratejisi merceğinden görmem gerekiyor” diye konuştu.