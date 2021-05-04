HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Prensin, Pamuk Prenses’i öpme sahnesine itiraz: Cinsel saldırı!

Prensin, Pamuk Prenses’i öpme sahnesine itiraz: Cinsel saldırı!

04.05.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disneyland’da yenilenen 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' temalı platforma, prensin uyuyan Pamuk Prenses’i öptüğü bir bölüm eklendi. Uzmanlar ise prensin Pamuk Prenses’i izin almadan öpmesine tepki göstererek “Bu bir cinsel saldırı, çocuklara kötü örnek” dedi.

Prensin, Pamuk Prenses’i öpme sahnesine itiraz: Cinsel saldırı!

ABD’nin California eyaletinde Anaheim şehrindeki ünlü eğlence parkı Disneyland, corona virüs salgını nedeniyle bir yıl kapalı kaldıktan sonra cuma günü tekrar açıldı. Disneyland açılır açılmaz da Pamuk Prenses ile ilgili tartışma başladı.

Dünyaca ünlü eğlence parkında, 1937 yapımı Walt Disney çizgi filmi “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”in bir platformu bulunuyor. Bu platforma, orijinal çizgi filmdeki gibi prensin uyuyan Pamuk Prenses’i öptüğü bölüm eklendi. “Pamuk Prenses’in Korkunç Yolculuğu” olarak bilinen platforma yeni eklenen bölümde, prens öldüğünü sandığı Pamuk Prenses’i öperek kötü kraliçenin lanetini kaldırmaya çalışıyor. İşte prensin öldüğünü sandığı Pamuk Prenses’i izinsiz öpmesi büyük tepkiye neden oldu.

"ÇOCUKLARA KÖTÜ ÖRNEK"

2021 yılında Disneyland'ın böyle bir sahneyi koymasının kabul edilemez olduğunu söyleyen uzmanlar, prensin izin almadan Pamuk Prenses’i öpmesinin bir cinsel saldırı olduğunu savundu.

Söz konusu öpücüğün rızaya dayalı olmamasının çocuklara kötü örnek olduğunu ve cinsel istismar modeli oluşturduğunu öne süren uzmanlar, eğlence parkına yeni eklenen bölümün hemen kaldırılmasını istedi.

SFGate gazetesinde yayınlanan eleştiride, “Prensin, Pamuk Prenses’i izin almadan öpmesi kesinlikle gerçek bir aşk öpücüğü değil. Sadece bir cinsel saldırı. Eski Disney filmlerinde rıza dışı davranışların büyük bir sorun olduğunu kısa süre önce kabul ettik. Çocuklara, iki tarafın da etkileşime girmeye istekli olduğu belirlenmemişse cinsel davranışların istismar olduğunu öğretmeye çalışırken bu yapılan büyük bir yanlış. Ayrıca Disneyland’ın bu kadar tartışmalı bir bölümü ısrarla eğlence parkına eklemesini de anlamıyoruz" denildi.

"CİNSEL SALDIRININ REKLAMI"

2018 yılında Japon feminist akademisyen Kazue Muta, uyuyan bir kadının öpülmesinin cinsel saldırı olduğunu iddia eden ilk kişiydi. Akademisyen, bu masalın cinsel saldırının reklamını yaptığını söylemişti.

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, ilk kez 1812 yılında Alman Grimm Kardeşler tarafından derlenmiş ve basılmış olan bir halk masalı olarak biliniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!Erkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!
Dehşete düşüren anlar kameradaDehşete düşüren anlar kamerada
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

İşte bayram sonrası senaryo! Sırayla açılacaklar

İşte bayram sonrası senaryo! Sırayla açılacaklar

Emre Belözoğlu'ndan takıma şok tepki!

Emre Belözoğlu'ndan takıma şok tepki!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İki çocuk da feci şekilde hayatını kaybetti! Kahreden haberler

İki çocuk da feci şekilde hayatını kaybetti! Kahreden haberler

Meksika'da korkunç olay: 15 ölü, 70 yaralı

Meksika'da korkunç olay: 15 ölü, 70 yaralı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.