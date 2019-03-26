HABER

Preo akıllı saat ailesine 2 yeni model

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

Teknosa, kendi özel markası Preo çatısı altında piyasaya sunduğu Pwatch akıllı saat ailesini yeni Preo Pwatch X Lite ve Preo Pwatch X Pro modelleri ile genişletiyor.

Preo akıllı saat ailesine 2 yeni model

Teknosa, kendi özel markası Preo çatısı altında piyasaya sunduğu Pwatch akıllı saat ailesini yeni Preo Pwatch X Lite ve Preo Pwatch X Pro modelleri ile genişletiyor. Cep telefonları ve mobil uygulamalarla uyumlu çalışan yeni nesil akıllı saatler ayrıca adım sayar, uyku takibi ve kalori ölçme fonksiyonları ile günlük hayatın bir parçası oluyor.
Teknosa, Preo Pwatch ailesine kattığı iki yeni akıllı saat modelini teknoloji severlerle buluşturdu.
Kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre iki farklı seçenek sunan Preo; 0.96” TFT renkli dokunmatik ekranlı yeni Preo Pwatch X Pro akıllı saat ile 3 saat şarj ile 4 gün kullanım süresi sağlarken, 0.42” LCD renksiz dokunmatik ekrana sahip Preo Pwatch X Lite ile üç farklı renk çeşidini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Tüm Android ve IOS tabanlı cep telefonları ile uyumlu olan Pwatch X Lite ve Pro, adım ölçer ve yakılan kaloriyi gösterme özelliğinin yanı sıra kalp atış hızı, tansiyon ölçme ve uyku izleme fonksiyonlarıyla günlük hayatın en büyük yardımcısı oluyor. Yeni Preo Pwatch X Lite 79.90 TL, X Pro ise 99.90 TL’ye Teknosa mağazalarından satın alınabilecek.

Preo akıllı saat ailesine 2 yeni model

Preo akıllı saat ailesine 2 yeni model

Preo akıllı saat ailesine 2 yeni model

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
(Özel haber) Okula gidemeyen deprem çocuklarının yardımına Kızılay koştu(Özel haber) Okula gidemeyen deprem çocuklarının yardımına Kızılay koştu
Doğu’da kış devam ediyorDoğu’da kış devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

75 bin 260 yıl hapis isteniyor!

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Eve tuvalet havalandırmasından giren 2 hırsız, yakalandı

Havalandırmadan girmişler! Karşı karşıya gelince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.