Preo akıllı saat ailesine 2 yeni model

Teknosa, kendi özel markası Preo çatısı altında piyasaya sunduğu Pwatch akıllı saat ailesini yeni Preo Pwatch X Lite ve Preo Pwatch X Pro modelleri ile genişletiyor. Cep telefonları ve mobil uygulamalarla uyumlu çalışan yeni nesil akıllı saatler ayrıca adım sayar, uyku takibi ve kalori ölçme fonksiyonları ile günlük hayatın bir parçası oluyor.

Teknosa, Preo Pwatch ailesine kattığı iki yeni akıllı saat modelini teknoloji severlerle buluşturdu.

Kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre iki farklı seçenek sunan Preo; 0.96” TFT renkli dokunmatik ekranlı yeni Preo Pwatch X Pro akıllı saat ile 3 saat şarj ile 4 gün kullanım süresi sağlarken, 0.42” LCD renksiz dokunmatik ekrana sahip Preo Pwatch X Lite ile üç farklı renk çeşidini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Tüm Android ve IOS tabanlı cep telefonları ile uyumlu olan Pwatch X Lite ve Pro, adım ölçer ve yakılan kaloriyi gösterme özelliğinin yanı sıra kalp atış hızı, tansiyon ölçme ve uyku izleme fonksiyonlarıyla günlük hayatın en büyük yardımcısı oluyor. Yeni Preo Pwatch X Lite 79.90 TL, X Pro ise 99.90 TL’ye Teknosa mağazalarından satın alınabilecek.



