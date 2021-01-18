Kahramanmaraş’ta bir fabrikada pres makinasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi’ndeki bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın preshane bölümünde çalışan M.D (41), bir anda dengesini kaybederek pres makinasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralı işçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

