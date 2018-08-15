Pres makinesinden düşen işçi öldü

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta, iplik fabrikasında elyaf pres makinesinin üstüne çıkmak isterken düşen 28 yaşındaki işçi Veli Dolu yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Uşak-Ankara karayolu üzerindeki bir iplik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada elyaf pres makinesi sorumlusu olarak çalışan yaşındaki Veli Dolu, makinenin üstünde çıkmak isterken dengesini kaybetti. Dolu, yaklaşıp 2.5 metre yükseklikten düşüp ağır yaralandı. Dolu'ya ilk müdaheleyi mesai arkadaşları yaparken, bir yandan da durum 112 Acil Servis'e bildirildi. Ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Dolu, yolda yaşamını yitirdi. Jandarma, Dolu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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