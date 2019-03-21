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Preslenmiş metal varilden erkek cesedi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 21:11 | Son Güncelleme

YOZGAT’ta, preslenmiş halde araziye atılan metal varil içerisinden erkek cesedi çıktı.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, preslenmiş halde araziye atılan metal varil içerisinden erkek cesedi çıktı.

Yozgat şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kabaktepe mevkisinde preslenmiş şüpheli metal varil bulunduğu ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bölgeye hareket etti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme yaptığı varilde kan izleri tespit etti. Polisin irtibata geçtiği Cumhuriyet Savcısının izniyle, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Kısmi olarak açılan varil içerisinde erkek cesedi olduğu iörüldü.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, varil polis, AFAD ve itfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Sıkıştırılmış haldeki varil açılarak çıkarılan ceset, kimlik tespitinin yapılması için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Preslenmiş metal varilden erkek cesedi çıktıPreslenmiş metal varilden erkek cesedi çıktı
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