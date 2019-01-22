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Prespa protestosunun sardığı Atina’dan görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2019 11:46 | Son Güncelleme

Yunan hükümetinin Makedonya Cumhuriyeti ile imzaladığı Prespa anlaşmasına karşı başkent Atina'da on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisi düzenlendi.

Yunanistan'ın çeşitli şehirlerinden Atina'ya gelen göstericiler, Makedonya Cumhuriyeti'nin adını "Kuzey Makedonya" olarak değiştiren anlaşmayı protesto etti. "Makedonya" isminin Yunan antik tarihi ve kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğuna inanan göstericiler, Makedonya adının başka bir ülke tarafından kullanılma hakkı olmadığını söyleyerek anlaşmayı imzalayan Aleksis Çipras hükümetini istifaya davet etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alınmasına rağmen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Atina’dan kareler...

Yunanistan'da on binlerce kişi sokağa çıktı

Yunan polisinden alınan bilgiye göre, en az 10 polis memuru çıkan olaylarda hafif şekilde yaralandı.
Gösteri boyunca 2 binden fazla polis çeşitli noktalarda görev alırken, kent merkezine çıkan yolların çoğu polis otobüsleriyle sabah saatlerinden itibaren giriş çıkışlara kapatıldı.
Yunanistan halkının bir kısmı Üsküp yönetimini ‘Makedon kimliğini' çalmaya çalışmakla suçluyor.
Kent merkezine yakın bir başka noktada da anarşist ve sol gruplar tarafından karşıt gösteri düzenlendi.
Prespa Anlaşması, Makedonya'nın isminin ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' anlamına gelen ‘Republika Severna Makedonija' olarak değiştirilmesini ve ülkenin AB ve NATO üyeliklerine yönelik Yunanistan'ın vetosunun kaldırılmasını öngörüyor. Yunanistan, kendi sınırları içinde ‘Makedonya' isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle uzun yıllardır Makedonya'nın adının değişmesini talep ediyor.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, on binlerce kişinin Makedonya ile imzalanan isim sorununa yönelik anlaşmayı protesto amacıyla düzenledikleri gösteride çıkan olaylarda en az 10 polis memurunun yanı sıra çok sayıda gösterici yaralandı.
Özellikle Meclis binası önünde yoğunlaşan olaylar saatlerce sürdü.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriye 60 bin kişinin katıldığı açıklandı. Gösterinin organizatörleri ise bu sayının 200 binin üzerinde olduğunu iddia etti.
Gösterinin başlamasından kısa süre sonra Yunan Meclisinin önündeki bir grup gösterici, bina girişinde güvenlik önlemi alan polislere molotof kokteyli, boya ve taşlarla saldırdı.Yunan çevik kuvvet birimleri ise bu kişilere karşı göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.
Yaklaşık 3 saat devam eden olaylarda, yaralanan veya gazdan etkilenen çok sayıda göstericiye acil yardım ekipleri tarafından müdahalede bulunulduğu bildirildi.
Ellerinde Yunan bayraklarıyla göstericiler, "Makedonya Yunan'dır, Makedonya'dan elinizi çekin" sloganları attı.
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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Makedonya Prespa Anlaşması

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