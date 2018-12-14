HABER

Prestijli dergiden çok sert Erdoğan yazısı

14.12.2018 16:13 | Son Güncelleme

Haftalık The Economist dergisi son sayısında 2013'teki Gezi Parkı protestolarının Türkiye'de yeniden gündeme gelmesine değindi.

Prestijli dergiden çok sert Erdoğan yazısı

Economist'e göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir düşman yaratarak, "pek çok otokrat gibi" Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'u ülkeye zarar verecek eylemlerde bulunmakla suçluyor.

"Türkiye Cumhurbaşkanı yeni bir düşman buldu: Meşhur Macar Yahudisi" başlıklı makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'daki Sarı Yelekliler protestolarının ele alınış biçimini eleştirdiği ve hükümet yanlısı basın kuruluşlarının Paris'ten aralıksız canlı yayın yaptıkları belirtildi. Erdoğan'ın 10 Aralık'ta sarfettiği "Artık kimse Türkiye'ye demokrasi, insan hakları, özgürlük dersi vermeye kalkamaz'' sözleri de hatırlatıldı.

"Yıllardır Türkiye hükümetinin kitlesel protestolar konusunda endişelenmesine gerek yoktu" denilen makalede, Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün Türkiye ile ilgili raporuna da gönderme yapıldı.

Rapora göre, Türkiye, araştırmaya katılan ülkeler arasında yüzde 65 ile sosyal medyada siyasi görüşlerini açıklamaktan en çok çekinen ülke oldu.

Ardından makalede Gezi Parkı eylemleri ile ilgili soruşturmada geçen ay 13 sivil toplum lideri ve akademisyenin 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçundan gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Gözaltına alınan 13 kişiden Yiğit Aksakoğlu hariç hepsi serbest bırakılmıştı.

Makalede, polis tarafından "ekibin lideri" olmakla suçlanan Osman Kavala'nın iddianamesiz bir yıldır hapiste olduğu da hatırlatıldı.

'HÜKÜMET YENİ DÜŞMANLAR YARATMAK ZORUNDA'

Eşi de gözaltına alınanlardan biri olan insan hakları savunucusu Murat Çelikkan, Economist'e verdiği demeçte gözaltıların devam edebileceğinden endişe duyduğunu söylüyor. Çelikkan, "Hükümet yeni düşmanlar yaratmak zorunda" diyor. "Destekçilerini bir arada tutmak zorunda."

2013'teki Gezi Parkı protestolarına 3,5 milyon kişinin katıldığı belirtilen makale şöyle devam ediyor:

"Erdoğan Gezi protestolarında, 2016 darbe girişimini düzenlediğine inanılan İslami bir hareket olan Gülenciler de dahil olmak üzere, hep dış güçleri ve 'faiz lobisi' olarak tanımladığı bir şeyi suçladı. Son zamanlarda ise yeni bir zanlı buldu: George Soros, milyarder hayırsever."

Ardından makalede Erdoğan'ın 21 Kasım'da sarfettiği şu sözler hatırlatıldı:

"Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi. Şu anda içeride. Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros."

Makalede, George Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın bu açıklamadan bir hafta sonra Türkiye'deki faaliyetlerine son vereceğini açıkladığı hatırlatılıyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, Mütevelli Heyeti'nin "son günlerde vakıf hakkında medyada yer alan asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyonların yoğunlaşmasının, vakfın faaliyetlerini sürdürmeyi imkansız kıldığı" düşüncesiyle bu teklifi onayladığı bildirilmişti.

MAKALE ŞÖYLE SON BULUYOR

"Bir öcüye ihtiyaç duyan güçlü bir adam için Soros çok çekici. Zengin. Liberal değerleri teşvik eden yardım kuruluşlarına para aktarıyor. Yahudi olmaktan 'suçu sabit.' Ve karşılık veremez, çünkü muazzam, yasa dışı etkilerine dair komplo teorileri boş laf. Erdoğan'ın onu kötülemede Macaristan'ın (başbakanı) Viktor Orban'a katılması belki de bu yüzden.

"Ancak Erdoğan'ın sorunsuz işleyen propaganda makinesi bile bazen tekleyebiliyor. Paris'teki bir protestoda, Sarı Yelekli bir protestocu canlı yayın sırasında bir TRT muhabirinin sözünü kesmeye başladı. 'Kendi ülkelerinde hiçbir eylemi vermeyen TRT, burada Fransa'yı haber yapıyor' diye bağırdı. Sarı Yelekli Türk çıktı. Kanal, doğal olarak, onu terrorist sempatizanı ilan etti."

PARTNERBoşanmanın perde arkasıBoşanmanın perde arkası
Ulaştırma Bakanı: Sinyalizasyon olmazsa olmaz değilUlaştırma Bakanı: Sinyalizasyon olmazsa olmaz değil
May Brüksel'den eli boş döndüMay Brüksel'den eli boş döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Economist dergi erdoğan George Soros Düşman

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında flaş 'Abdullah Gül' açıklaması

Canlı yayında flaş 'Abdullah Gül' açıklaması

İstanbul Kanlıca sahilinde bir araç denize uçtu! Dehşet anları

İstanbul Kanlıca sahilinde bir araç denize uçtu! Dehşet anları

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri ortaya çıktı

Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri ortaya çıktı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

Okuyucu Yorumları 17 yorum
GEZİ MİLATTIR.KİBİRLİ İNSANLARA ATILMIŞ TOKATTIR.
Koyunlar yuzunden memleketin haline bak. Tesbitler dogru ama gelde bunu bir paket makarnaya gelecegini satan cahillere anlat
The economisti malum kimlerin yönettiği. amerikayı ve dünya da parayı kontrol eden siyonist aileler. Sanki dosttuda şimdi düşman olmuş. Tabi sonistlerin işine gelmeyen şeyler olunca ellerindeki uluslararası medyayı kullanıyorlar. Kesin bunlardan yana çıkan birçok sazan yorumuda görürüz. Aptal ve satılık çok...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! Baldızıyla zorla cinsel ilişkiye girdi

İğrenç olay! Baldızıyla zorla cinsel ilişkiye girdi

Meclis'e damga vuran öpücük! Milletvekilleri şaştı kaldı

Meclis'e damga vuran öpücük! Milletvekilleri şaştı kaldı

Kraliyet düğünlerini bile geride bıraktı! Tam 100 milyon dolar harcandı

Tam 100 milyon dolar! Kraliyet düğünlerini bile geride bıraktı

Aynı anne ve babadan olduklarına inanmak imkansız!

Aynı anne ve babadan olduklarına inanmak imkansız!

YPG Türkiye'ye karşı Esad'dan destek istedi!

YPG Türkiye'ye karşı Esad'dan destek istedi!

Kolombiya'da binlerce öğrenci sokağa çıktı

Kolombiya'da binlerce öğrenci sokağa çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.