Prestijli dergiden çok sert Erdoğan yazısı

Ardından makalede Gezi Parkı eylemleri ile ilgili soruşturmada geçen ay 13 sivil toplum lideri ve akademisyenin 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçundan gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Rapora göre, Türkiye, araştırmaya katılan ülkeler arasında yüzde 65 ile sosyal medyada siyasi görüşlerini açıklamaktan en çok çekinen ülke oldu.

"Yıllardır Türkiye hükümetinin kitlesel protestolar konusunda endişelenmesine gerek yoktu" denilen makalede, Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün Türkiye ile ilgili raporuna da gönderme yapıldı.

"Türkiye Cumhurbaşkanı yeni bir düşman buldu: Meşhur Macar Yahudisi" başlıklı makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'daki Sarı Yelekliler protestolarının ele alınış biçimini eleştirdiği ve hükümet yanlısı basın kuruluşlarının Paris'ten aralıksız canlı yayın yaptıkları belirtildi. Erdoğan'ın 10 Aralık'ta sarfettiği "Artık kimse Türkiye'ye demokrasi, insan hakları, özgürlük dersi vermeye kalkamaz'' sözleri de hatırlatıldı.

Economist'e göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir düşman yaratarak, "pek çok otokrat gibi" Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'u ülkeye zarar verecek eylemlerde bulunmakla suçluyor.

Gözaltına alınan 13 kişiden Yiğit Aksakoğlu hariç hepsi serbest bırakılmıştı.

Makalede, polis tarafından "ekibin lideri" olmakla suçlanan Osman Kavala'nın iddianamesiz bir yıldır hapiste olduğu da hatırlatıldı.

'HÜKÜMET YENİ DÜŞMANLAR YARATMAK ZORUNDA'

Eşi de gözaltına alınanlardan biri olan insan hakları savunucusu Murat Çelikkan, Economist'e verdiği demeçte gözaltıların devam edebileceğinden endişe duyduğunu söylüyor. Çelikkan, "Hükümet yeni düşmanlar yaratmak zorunda" diyor. "Destekçilerini bir arada tutmak zorunda."

2013'teki Gezi Parkı protestolarına 3,5 milyon kişinin katıldığı belirtilen makale şöyle devam ediyor:

"Erdoğan Gezi protestolarında, 2016 darbe girişimini düzenlediğine inanılan İslami bir hareket olan Gülenciler de dahil olmak üzere, hep dış güçleri ve 'faiz lobisi' olarak tanımladığı bir şeyi suçladı. Son zamanlarda ise yeni bir zanlı buldu: George Soros, milyarder hayırsever."

Ardından makalede Erdoğan'ın 21 Kasım'da sarfettiği şu sözler hatırlatıldı:

"Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi. Şu anda içeride. Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros."