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Prestijli el-Ezher Üniversitesi'nden açıklama: Cinsel taciz haramdır

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2018 17:18 | Son Güncelleme

Mısır'daki El Ezher Kurumu cinsel tacizin hiçbir açıklamasının olmadığı yönünde bir açıklama yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada "Bir kadına kıyafeti ya da davranışı nedeniyle cinsel tacizde bulunmayı meşrulaştırmak yanlış bir anlayış. Cinsel taciz kadının özgürlüğü ve onuruna bir saldırıdır" dendi.

Prestijli el-Ezher Üniversitesi'nden açıklama: Cinsel taciz haramdır

Sünni İslam'ın en yüksek otoritelerinden Mısır'daki El Ezher kurumu ülkedenin önemli sorunlarından biri olan cinsel tacizle ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada tüm taciz türlerinin 'dinen yasaklı (haram) ve sapkın davranışlar' olduğu belirtildi ve bunu gerçekleştirenlerin 'günah işlediği' söylendi.

Açıklamada "Cinsel tacizi yasa dışı hale getirmek tüm bağlam ya da şartlardan bağımsız olmalıdır. Bir kadına kıyafeti ya da davranışı nedeniyle cinsel tacizde bulunmayı meşrulaştırmak yanlış bir anlayış. Cinsel taciz, kadının özgürlüğü ve onuruna bir saldırıdır" ifadeleri kullanıldı.

MISIRLI KADINLARIN YÜZDE 60'I HAYATLARININ BİR DÖNEMİNDE EN AZ BİR KEZ CİNSEL TACİZE UĞRADI

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi ile Promundo Enstitüsü'nün geçen yıl yaptığı bir ankete göre Mısırlı kadınalrın yüzde 60'ı hayatlarının bir döneminde en az bir kez cinsel tacize uğradı.

Ankete katılan erkeklerin 4'te 3'ü ile kadınların yüzde 84'ü 'provokatif giyinen bir kadının taciz edilmeyi hakettiği' görüşünü savundu.

Ülkedeki cinsel tacizler konusundaki tartışmalar 2011'de Hüsnü Mübarek'in devrilmesine yol açan ayaklanmaların ardından alevlenmişti.

Başkent Kahire'deki eylemler sırasında aralarında yabancı gazetecilerin de olduğu çok sayıda kadının cinsel tacize uğradığı kameralara yansımıştı. Kadınları çetelerin tacizinden kurtarmak için meydanda gönüllü grupları oluşturulmuştu.

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El Ezher üniversite mısır cinsel taciz haram

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