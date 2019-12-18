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Prestijli Viyana Bale Akademisi'nde öğrencilere 'kilo almamak sigara için' tavsiyesi

18.12.2019 04:02 | Son Güncelleme

Viyana Devlet Operası'nın prestijli bale akademisinde, kilolarını kontrol edebilmeleri için çocuklara sigara içmelerinin tavsiye edildiği belirlendi. Akadi hakkındaki iddiaları araştıran soruşturma komisyonu, genç dansçıların zorlu bir eğitim, prova ve performans sürecinden geçirildikleri vurgulandı.

Prestijli Viyana Bale Akademisi'nde öğrencilere 'kilo almamak sigara için' tavsiyesi

Viyana Devlet Operası'nın prestijli bale akademisinde, kilolarını kontrol edebilmeleri için çocuklara sigara içmelerinin tavsiye edildiği belirlendi.

Özel bir komisyon, akademinin öğrencileri tehlikeye attığı iddialarını araştırdı.

Komisyon, genç dansçıların zorlu bir eğitim, prova ve performans sürecinden geçirildikleri vurgulandı.

Komisyonun başkanı Susanne Reindl-Krauskopf, öğrencilerin isimleri ve giyecek bedenleriyle çağrıldığını söyledi.

Soruşturma raporunda "Çocukların ve ergenlerin ayrımcılıktan, ihmalden ve olumsuz tıbbi etkilerden yeterli derecede korunmadıkları açıkt." denildi.

Provaların çok az kontrol edildiği ve "çocukları tehlikeye attığı" da vurgulandı.

Viyana Devlet Operası, öğrencilerin gösteri sayılarını düşürdüklerini ve tam bir yanıt vermeden önce raporu incelemek istediklerini söyledi.

1711'de kurulan akademi, Avrupa'nın en prestijli bale okullarından biri. Mezunları, Londra Kraliyet Balesi ve New York Amerikan Bale Tiyatrosu gibi topluluklarda çalışıyor.

Skandal, geçen Nisan'da Falter gazetesinin soruşturmasıyla ortaya çıkmıştı. Haberde dansçıların dövüldükleri, tırmalandıkları ve fizikleriyle dalga geçildiği ileri sürülmüştü.

Avusturya Kültür Bakanı Alexander Schallenberg, sorunların çözümü için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

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