Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü böyle kutlandı

Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Fuat Alarçin, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ile askerler katıldı.
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