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Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 11:55 | Son Güncelleme

PREVEZE Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nün 480'inci yıl dönümü nedeniyle Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı'nda tören düzenlendi.

Hasan YILDIRIM- Taner YENER/ İSTANBUL, (DHA) PREVEZE Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nün 480'inci yıl dönümü nedeniyle Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Fuat Alarçin, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ile askerler katıldı.Tören, Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı'na çelenk konulması, sancağın silistre eşliğinde toka edilmesiyle başladı. Saygı duruşu ve tören mangasının saygı atışından sonra İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yayınlamış olduğu mesajlar okundu. Konuşmaların ardından Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem anıt özel defterini imzaladı.Tören, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Türbesi'nin ziyaret edilmesi ve türbe anıt defteri imzalanmasıyla sona erdi.

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