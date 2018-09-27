Preveze Deniz Zaferi'nin 480. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Preveze Deniz Zaferine ilişkin, "Bu parlak zaferden alınarak günümüze uyarlanacak bir ders, etkin ve güçlü donanmaların bilim ve teknolojiyi sadece takip eden değil, aynı zamanda yönlendiren ve geliştiren bir anlayışın benimsenmesi gerekliliğidir." dedi.

Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in mesajlarının okunmasıyla devam etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, törende yaptığı konuşmada, her yönüyle emsalsiz Preveze Deniz Zaferi'ni hep birlikte yad ettiklerini söyledi.

Dünya deniz harp tarihinde Preveze Deniz Zaferi'nin en büyük mücadelelerden biri olarak kaydedildiğini belirten Oramiral Özbal, şöyle konuştu:

"Hepimizin bildiği gibi kurtuluş mücadelemizden sonra Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, denizciliği Türk'ün milli ülküsü olarak görüp, onun az zamanda başarılmasını işaret etmiştir. Ulu Önder'in işaret ettiği yönde modern donanmanın temeli, milletimizin dişinden tırnağından artırdığı kaynaklarla daha o yıllarda atılmış ve Deniz Kuvvetlerimiz günümüzde etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz gücü haline gelmiştir."