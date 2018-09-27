İZMİR (AA) - Preveze Deniz Zaferi'nin 480. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Büyükada ve ve TCG Bafra gemileri, İzmir'de ziyarete açıldı.
Alsancak Limanı'na demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemileri gezen vatandaşlara gemi personeli tarafından bilgi verildi.
Akdeniz'in Türk gölü haline geldiği Preveze Zaferi'ni de anlatan personel, gemi hayatı, görevleri ve görev yerleri hakkındaki soruları yanıtladı.
Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında yerli imkanlar kullanılarak yapılan ve 2011 yılında suya indirilen Büyükada'yı da dolaşan vatandaşlar, gemide öz çekim yaptı.
Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...
Kastamonu'da facia! Evler alev alev yanıyor
Trump ve Poroşenko Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda pişti oldu
Kutsal kaya önünde çıplak fotoğrafa gözaltı
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...
Zabıtaya tokat pahalıya patladı
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum