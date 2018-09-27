İZMİR (AA) - Preveze Deniz Zaferi'nin 480. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Büyükada ve ve TCG Bafra gemileri, İzmir'de ziyarete açıldı.

Alsancak Limanı'na demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemileri gezen vatandaşlara gemi personeli tarafından bilgi verildi.

Akdeniz'in Türk gölü haline geldiği Preveze Zaferi'ni de anlatan personel, gemi hayatı, görevleri ve görev yerleri hakkındaki soruları yanıtladı.

Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında yerli imkanlar kullanılarak yapılan ve 2011 yılında suya indirilen Büyükada'yı da dolaşan vatandaşlar, gemide öz çekim yaptı.

