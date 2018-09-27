İSTANBUL (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Salihreis ve TCG Fatih Fırkateyni, Preveze Deniz Zaferi'nin 480. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir günlüğüne halkın ziyaretine açıldı.

Dolmabahçe açıklarında demirleyen TCG Salihreis Fırkateyni ile Sarayburnu Limanı'nda demirli TCG Fatih Fırkateyni, bayrak ve flamalarla süslendi. İki fırkateyni ziyaret eden vatandaşlar, görevliler eşliğinde gezerek bilgi aldı.

Etkinlik kapsamında bazı şehit aileleri de TCG Fatih Fırkateyni'nde yemekta misafir edildi.

TCG Fatih Fırkateyni'ni gezen vatandaşlardan Gülşah Barın, fırkateyni yakından görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ülkemizin bu şekilde donanımlı bir gemisi olmasından gurur duyuyorum. Umarım buna benzer faaliyetleri sıklıkla görebiliriz" şeklinde konuştu.

Adem Karaca da organizasyonu yapanlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"1982 yapımı olduğunu öğrendiğim bu fırkateyni çok beğendim. O yıllarda yapılan gemilere göre çok iyi bir savaş gemisi. Dört tarafı düşmanlarla kaplı bir ülkede yaşıyoruz, ülkemizin bunun gibi yerli yapımı, Türk tersanelerinde üretilmiş gemilerin Deniz Kuvvetlerimizin elinde bulunması memnuniyet verici. Tüm vatandaşlarımızın görmesini tavsiye ederim." dedi.