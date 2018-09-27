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Preveze Deniz Zaferi'nin 480. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:47 | Son Güncelleme

TCG Salihreis ve TCG Fatih fırkateynleri, Preveze Deniz Zaferi'nin 480. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla ziyarete açıldı

İSTANBUL (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Salihreis ve TCG Fatih Fırkateyni, Preveze Deniz Zaferi'nin 480. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir günlüğüne halkın ziyaretine açıldı.

Dolmabahçe açıklarında demirleyen TCG Salihreis Fırkateyni ile Sarayburnu Limanı'nda demirli TCG Fatih Fırkateyni, bayrak ve flamalarla süslendi. İki fırkateyni ziyaret eden vatandaşlar, görevliler eşliğinde gezerek bilgi aldı.

Etkinlik kapsamında bazı şehit aileleri de TCG Fatih Fırkateyni'nde yemekta misafir edildi.

TCG Fatih Fırkateyni'ni gezen vatandaşlardan Gülşah Barın, fırkateyni yakından görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ülkemizin bu şekilde donanımlı bir gemisi olmasından gurur duyuyorum. Umarım buna benzer faaliyetleri sıklıkla görebiliriz" şeklinde konuştu.

Adem Karaca da organizasyonu yapanlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"1982 yapımı olduğunu öğrendiğim bu fırkateyni çok beğendim. O yıllarda yapılan gemilere göre çok iyi bir savaş gemisi. Dört tarafı düşmanlarla kaplı bir ülkede yaşıyoruz, ülkemizin bunun gibi yerli yapımı, Türk tersanelerinde üretilmiş gemilerin Deniz Kuvvetlerimizin elinde bulunması memnuniyet verici. Tüm vatandaşlarımızın görmesini tavsiye ederim." dedi.

Torunlarıyla birlikte fırkateyni gezen Süleyman Görgün ise, törenler için Trakya'dan İstanbul'a geldiğini belirterek, "Ülkemizin böyle gemilere sahip olması bizleri gururlandırdı. Torunlarımı da ülkemizin değerlerini yakından görmeleri için buraya getirdik." diye konuştu.

- Barbaros Meydanı'nda tören

Öte yandan, program kapsamında Barbaros Meydanı'nda tören düzenlendi.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamirel Tayyar Erdem'in katıldığı tören, sancağın silistre eşliğinde toka edilmesiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi ziyaret edilip, türbe anıt defteri imzalandı.

İstanbul İl Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarcin'in de katıldığı törende ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın mesajı okundu.

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