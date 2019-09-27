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Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:46 | Son Güncelleme

Kutlama etkinlikleri kapsamında, İstanbul'da bulunan Deniz Kuvvetleri bağlısı gemiler yarın vatandaşların ziyaretine açılacak

İSTANBUL (AA) - Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul'da bulunan Deniz Kuvvetleri bağlısı gemileri yarın vatandaşlar ziyaret edebilecek.

Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında İstanbul'un çeşitli limanlarına yanaşan savaş gemileri, yarın saat 10.00 ile 19.00 arasında vatandaşlarının ziyaretine açılacak.

İstanbul'da Kuruçeşme, Büyükdere, Sarayburnu, Dolmabahçe, Moda ve Beykoz limanlarına yanaşan TCG Kemalreis, TCG Salihreis, TCG Büyükada, TCG, Atak, TCG İmbat, TCG Akın ve TCG Işın isimli askeri gemilerde yarın öğlen şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verilecek.

Gemiler bugün boğazdan geçerken Beşiktaş'ta bulunan Barboras Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı.

Gezi sırasında ziyaretçilere, refakatçi personel tarafından gemilerin yapım yıl ve yerleri ile imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgiler verilecek.

Gemileri ziyaret eden çocukların ve vatandaşların gemi ve denizcilik mesleği konusundaki soruları uzman personeller tarafından cevaplandırılacak.

AA ekibi limanlara yanaşan savaş gemilerini hem karadan hem de havadan görüntüledi.

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Deniz Kuvvetleri Günü Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıl dönümü

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