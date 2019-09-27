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Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "Deniz Kuvvetlerimiz, sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edecektir" - "Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin güvenliğinin sağlanması ile denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizi koruyabilmek için modern bir deniz gücüne sahip olmak, bir tercih değil zorunluluktur"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Deniz Kuvvetlerimiz, sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kahraman denizcilerin Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

27 Eylül 1538'de Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının birleşik Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Zaferi'nin, Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferi ve dünya tarihinin de en önemli deniz savaşlarından biri olduğunun altını çizen Akar, Akdeniz'i bir Türk gölü, Türk donanmasını da Akdeniz'in hakimi haline getiren bu zaferin, Türk leventlerinin denizcilik kabiliyetini tüm dünyaya gösterdiğini, adlarını tarihe altın harflerle yazdırdığını vurguladı.

Şüphesiz bu zaferin, donanmanın çağdaşlarından teknik ve teçhizat olarak üstün niteliklere, iyi bir komuta heyetine ve muharebeyi iyi bilen kahraman leventlere sahip olmasıyla kazanıldığına işaret eden Akar, şunları kaydetti:

"Dünya denizcilik tarihine damga vuran Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis, Salih Reis, Kılıç Ali Paşa, Mezemorta Hüseyin Paşa gibi büyük amiraller ile Piri Reis, Ali Macar Reis gibi ünlü denizcilerimizin başarılarından ilham alan Deniz Kuvvetlerimiz de bugün sahip olduğu yüksek teknolojisi, iyi eğitimli kahraman ve fedakar personeliyle mavi vatanımızda etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirmektedir.

Deniz Kuvvetlerimiz, mavi vatanımızdaki faaliyetlerinin yanı sıra Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uzanan denizlerde üstlendiği uluslararası görevlerle dünya barışına katkı sağlamakta ve Türk denizciliğini temsil etmektedir.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin güvenliğinin sağlanması ile denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizi koruyabilmek için modern bir deniz gücüne sahip olmak, bir tercih değil zorunluluktur."

- "Tüm denizlerde menfaatleri korumak için faaliyetlere devam edilecek"

Deniz Kuvvetlerinin etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığı ile yerli ve milli savunma sanayisine önemli katkılar sağlayacak başta MİLGEM olmak üzere yerli ve milli projelerin başarıyla yürütüldüğünü ve hayata geçirildiğini aktaran Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deniz Kuvvetlerimiz, sahip olduğu imkan ve kabiliyetleriyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Preveze Zaferi'nin mimarı Barbaros Hayrettin Paşa ve ebediyete intikal etmiş kahraman denizcilerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, rahmetle kahraman gazilerimizi, minnet ve şükranla yad ediyorum.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal başta olmak üzere, Deniz Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen fedakar komutan ve mensuplarını ile onlara daima destek olan kıymetli aile fertlerini en içten duygularımla kutluyor, kendilerine başarı ve esenlikler diliyorum.
Kahraman Türk Denizcileri, denizleriniz sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun."

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

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