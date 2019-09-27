Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Deniz Kuvvetlerimiz, sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı. Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kahraman denizcilerin Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. 27 Eylül 1538'de Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının birleşik Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Zaferi'nin, Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferi ve dünya tarihinin de en önemli deniz savaşlarından biri olduğunun altını çizen Akar, Akdeniz'i bir Türk gölü, Türk donanmasını da Akdeniz'in hakimi haline getiren bu zaferin, Türk leventlerinin denizcilik kabiliyetini tüm dünyaya gösterdiğini, adlarını tarihe altın harflerle yazdırdığını vurguladı.

Şüphesiz bu zaferin, donanmanın çağdaşlarından teknik ve teçhizat olarak üstün niteliklere, iyi bir komuta heyetine ve muharebeyi iyi bilen kahraman leventlere sahip olmasıyla kazanıldığına işaret eden Akar, şunları kaydetti: "Dünya denizcilik tarihine damga vuran Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis, Salih Reis, Kılıç Ali Paşa, Mezemorta Hüseyin Paşa gibi büyük amiraller ile Piri Reis, Ali Macar Reis gibi ünlü denizcilerimizin başarılarından ilham alan Deniz Kuvvetlerimiz de bugün sahip olduğu yüksek teknolojisi, iyi eğitimli kahraman ve fedakar personeliyle mavi vatanımızda etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirmektedir. Deniz Kuvvetlerimiz, mavi vatanımızdaki faaliyetlerinin yanı sıra Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uzanan denizlerde üstlendiği uluslararası görevlerle dünya barışına katkı sağlamakta ve Türk denizciliğini temsil etmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin güvenliğinin sağlanması ile denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizi koruyabilmek için modern bir deniz gücüne sahip olmak, bir tercih değil zorunluluktur."