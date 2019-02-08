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Preveze sınıfı denizaltılar modernize edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 16:09 | Son Güncelleme

Preveze sınıfı denizaltılar modernize edilecek

Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Aselsan, Havelsan ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) İş Ortaklığı arasında imzalandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve projede görev alacak şirketlerin temsilcileri katıldı.

Proje kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan 4 preveze sınıfı denizaltının mevcut sistemleri yenilenecek ve denizaltılar deniz harekatı kapsamında yeni kabiliyetler kazanacak.

Modernize edilecek denizaltılar, sırasıyla 2023, 2024, 2026 ve 2027'de hizmete girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Aselsan asfat HAVELSAN Preveze sınıfı denizaltı Savunma Sanayii Başkanlığı STM

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