Prime Alışveriş Festivali başladı! İşte büyük indirimleriyle öne çıkan markalar

1. Ömür boyu garantili Stanley termoslarda dev fırsatlar

Bir asrı aşkın geçmişe sahip olan Stanley, termos deyince akla gelen ilk markalardan. Paslanmaz çelik gövdeye sahip, vakum yalıtım sistemi, BPA içermeyen materyalleri ve ömür boyu garantili olmasıyla öne çıkan Stanley termoslar yediden yetmişe herkesin favorisi. Klasik, Macera, Go, Master ve Dağcılık gibi serileri olan Stanley termoslar her tarza ve her ihtiyaca da hizmet ediyor. Siz de yazın serinletecek, kışın içinizi ısıtacak içeceklerinizi her an keyifle yudumlamak isterseniz Stanley termoslarla tanışabilirsiniz.

2. iPhone, iPad, AirPods... Apple'da indirim zamanı

Teknoloji devi Apple, dünya çapındaki pek çok kullanıcının favorisi. iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods derken Apple'ın gelişmiş teknolojik özelliklere sahip cihazları bir telefondan, bilgisayardan, saatten çok daha fazlasını vadediyor kullanıcılarına. Yüksek fiyatları nedeniyle pek erişelebilir olmayan markanın ürünleri neyse ki Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirimde. iPhone ya da farklı bir cihaz satın almak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

3. Dayanıklı, tarz, havalı! Camper ayakkabılar indirimde

Camper hem tarzı hem de rahatlığı bir arada sunan bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Özgün tasarımlı, havalı ayakkabı modelleriyle moda severlerin beğenisini kazanan Camper modelleri, adeta ömürlük. Tarzınızı yansıtacak ve sizi her ortamda olduğunuzdan daha havalı kılacak ayakkabıları keşfetmek isterseniz Camper modellerine bakmadan geçmeyin.

4. Tıraş makinesinden airfryera, ütüden kahve makinesine Philips'te indirim var

Az yağ ile maksimum lezzette yemekler mi pişirmek istiyorsunuz? Evde tıraş keyfinizi en üst seviyeye taşıyacak bir tıraş makinesi mi arıyorsunuz? Kıyafetlerinizi jilet gibi yapacak, kırışıklık derdine son verecek bir ütü mü bakıyorsunuz? Ev yaşam ve kişisel bakıma dair aradığınız tüm ürünleri Philips'te bulabilirsiniz. Kullanıcı dostu tasarımları, üst düzey performansı ve kalitesiyle öne çıkan Philips ürünleri Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirimlerle sizleri bekliyor.

5. "Rahatlık her şeyden önce gelir!" diyenler Crocs terliklerdeki indirimi kaçırmayın

Dünyaca ünlü terlik markası Crocs; hafif, esnek, rahat tasarımlı terlik ve sandalet modelleriyle tanınıyor. Patentli Croslite malzemesi sayesinde ayaklardaki yorgunluğu en aza indirgeyen ve gün boyu konfor sunan Crocs terlikler hem ev içinde hem de ev dışında rahatlıkla kullanılabiliyor. Suya dayanıklı ve kaymaz tabanlarıyla da kullanıcılarına pratiklik ve ekstra güvenlik sağlayan Crocslar geniş renk ve desen seçenekleri sayesinde de her beğeniye ve tarza hitap ediyor.

6. Spor giyim tutkunları Adidas indirimleri burada

Spor giyim tutkunlarının favori markalarından biri olan Adidas; şık ve fonksitonel tasarımlarıyla öne çıkıyor. Koşu ve yürüyüş ayakkabılarından spor kıyafetlere, aksesuarlar ve diğer spor ekipmanlarına kadar birçok kategoride geniş ürün yelpazesiyle hem profesyonel hem de amatör sporculara ve spor giyim tutkunlarına hitap ediyor. Her yaş grubuna ve her spor dalına yönelik ürünleriyle Adidas; rahatlığı, tarzı, kaliteyi bir araya getiriyor.

7. Giy ve çık rahatlığı sunan Levi's ürünleri de indirimde

Jean deyince akla gelen ilk marka şüphesiz Levi's! Markanın en ikonik ürünü de tabii ki jean modelleri! Yüksek kaliteli kumaşlar kullanarak çok dayanıklı ve havalı denim parçalar üreten Levi's, geniş ürün yelpazesiyle hem erkekler hem de kadınlar için moda ve rahat giyim seçenekleri sunuyor. Retro tarzıyla da öne çıkan Levi's, genç ve dinamik bir görünüm arayanların favorisi. Denim ürünlerin yanı sıra tişörtlere, sweatshirtlere, gömleklere de ürün yelpazesinde yer veren marka moda severler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

8. Under Armour fırsatlarını keşfetme zamanı

Under Armour, performans odaklı spor giyim ürünleriyle öne çıkıyor. Yüksek kaliteyi spor giyimle buluşturan markanın ürün yelpazesi arasında tişörtler, spor ayakkabılar, taytlar, antrenman ekipmanları, sporcu aksesuarları ve daha birçok ürün bulunuyor. Under Armour ürünleri genellikle teknik kumaşları, nem emiciliği ve nefes alabilirlik özellikleri ile tanınıyor. Ayrıca, markanın sporcu destekli tasarımları ve ergonomik yapısı da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

9. Teknoloji tutkunlarının favorisi Xiaomi'de en dip fiyatlar

Teknoloji devlerinden Xiaomi, gelişmiş teknolojik özelliklere sahip akıllı telefonlarıyla öne çıksa da akıllı ev ürünleri, giyilebilir teknoloji ürünleri, elektrikli scooterlar ve diğer elektronik cihazlar gibi farklı kategorilerde ürünler de üretiyor. Xiaomi, "Mi" markası altında birçok farklı ürün serisi sunuyor ve küresel pazarda giderek daha fazla tanınıyor. Çok satanlar listelerinde zirvede yer alan Xiaomi'nin kullanıcı dostu ürünleriyle tanışmaya ne dersiniz?

10. Spor giyimde tarz arayanlar Puma indirimlerine bakmadan geçmeyin

Hem sporda hem de günlük hayatta kullanım için kaliteli spor giyim ürünleriyle öne çıkan Puma; dünya çapında yediden yetmişe pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Markanın sokak stiline uyum sağlayan dinamik tasarımları, klasik ve modern çizgileri bir araya getiren yapıdaki ayakkabıları en sevilen ürünleri arasında yer alıyor.

11. Bir kez al, ömür boyu kullan! Samsonite çantalarda dev fırsatlar

"Çantada kalite benim için ilk sırada gelir!" diyorsanız Samsonite markası ile tanışmanızın zamanı geldi de geçiyor, demektir. Seyahat çantaları konusunda dünyaca ünlü bir marka konumunda olan Samsonite; yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeler kullanarak valizler, çantalar, sırt çantaları, iş çantaları üretiyor. Marka, genellikle hafif, sağlam ve fonksiyonel tasarımları ile biliniyor. Samsonite ürünleri genellikle seyahat edenler, iş seyahati yapanlar ve sık seyahat edenler tarafından tercih ediliyor.

