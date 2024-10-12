Prime Alışveriş Festivali'nden alabileceğiniz indirimli Apple ürünleri

Prime Alışveriş Festivali, teknoloji tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlarla dolu! Özellikle Apple severler bu festivalde Apple aksesuarlarını uygun fiyatlarla yakalayabilir. İster iş ister eğlence amaçlı olsun, Apple’ın sade ama şık tasarımıyla her ihtiyacınıza cevap veren ürünlerini bu festivalde çok daha hesaplı bir şekilde alabilirsiniz. Hem günlük işlerinizde hem de kreatif projelerinizde işinizi kolaylaştıracak bu ürünler, uzun yıllar kullanabileceğiniz bir yatırım!

1. Eşyalarınız her an güvende: Apple AirTag

Apple AirTag, kaybetmek istemediğiniz eşyalarınızı her zaman güvende tutuyor. Bul uygulaması ile eşyalarınızın nerede olduğunu anında görebilir, kaybolan bir eşyanızı yerleşik hoparlörden ses çalarak bulabilirsiniz. Ultra Geniş Bant teknolojisi ile belirli iPhone modellerinde Tam Konum Bulma özelliği, sizi doğrudan AirTag’inize yönlendirir. Ayrıca, Bul ağı ile dünya genelindeki milyonlarca Apple aygıtı ile işbirliği yaparak uzaklardaki eşyalarınızı bile bulmanıza destek olur. Gizlilik ve güvenlik konusunda da titizlikle tasarlanmış olan AirTag, değiştirilebilir piliyle bir yıldan fazla dayanır. Eğer ki daha fazla eşyanızı korumak isterseniz daha uygun fiyatlı 4'lü Airtag paketine de bir göz atmak isteyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

AirTag kullanıcıları, ürünün eşyalarını bulmak konusunda ne kadar yardımcı olduğunu sık sık dile getiriyor. Özellikle "Unutkanlar ve çocuk takibi için" büyük bir avantaj olduğunu belirtiyorlar. Uygulama entegrasyonunun kolaylığı ve cihazın pil ömrünün uzunluğu da kullanıcıların en çok beğendiği özellikler arasında.

2. Zarif ve güvenli: Apple iPhone 15 Pro Max için MagSafe özellikli Uçuk Nane Silikon Kılıf

Bu MagSafe özellikli silikon kılıf, iPhone 15 Pro Max'inizi şık bir şekilde koruyor. Yumuşak dokulu ve ipeksi silikon yüzeyi elinizde harika bir his bırakırken iç kısımdaki mikrofiber kaplama cihazınızı çizilmelere karşı koruyor. Ayrıca yerleşik mıknatıslar ile kılıf her seferinde telefonunuza tam olarak oturuyor ve kablosuz şarj işlemi çok daha konforlu hale geliyor. iPhone’unuzu kılıftan çıkarmadan şarj etmenin rahatlığını yaşarken binlerce saatlik testlerden geçmiş bir kılıfla telefonunuzu güvende tutabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, kılıfın yumuşak dokusunu ve cihazla mükemmel uyumunu çok beğeniyor. Birçok yorum, silikon yapının elden kaymayı önlediği, toz tutmadığını ve cihazın düşmelere karşı koruduğunu söylüyor. Ayrıca kablosuz şarj özelliğinin kusursuz çalışması ve mıknatısların gücü sayesinde telefonu her seferinde hızlıca yerine oturtmanın çok kolay olduğu dile getiriliyor.

3. Yüksek ses performansı: Apple Lightning Konnektörlü EarPods Kulak içi Kulaklık

Apple Lightning Konnektörlü EarPods, kulak içi kulaklıklarda konforu ve yüksek ses performansını bir araya getiriyor. Kulak geometrisine uygun olarak geliştirilen bu kulaklıklar, diğer kulak içi modellere göre çok daha iyi ve kulağa daha sorunsuz oturuyor. Hoparlörler, ses kaybını en aza indirip ses kalitesini maksimuma çıkaracak şekilde dizayn ediliyor. Üstelik kablo üzerindeki yerleşik kumanda ile müzik dinlerken ses seviyesini ayarlayabilir, gelen aramaları cevaplayabilir ve videoları rahatça kontrol edebilirsiniz. Apple EarPods hem ses kalitesi hem de pratikliği ile gündelik kullanıma mükemmel bir uyum sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

EarPods kullanıcıları, kulaklığın sunduğu ses performansını öne çıkarıyor. Pek çok kişi, "Orijinal ürün ve malzeme kalitesi gayet iyi. Ses kalitesi de gayet yeterli. Fiyat/fayda oranı gayet başarılı." diye belirterek ses kalitesinin tatmin edici olduğunu söylüyor. Yerleşik kumanda ile sorunsuzca arama yapma ve ses ayarlama fonksiyonları da sıkça övülen özellikler arasında.

4. Kaleminizi uzun süre kullanmanız için: Apple Pencil Uçları (4’lü paket)

Apple Pencil’ınızın yedek uçlarına mı ihtiyacınız var? O zaman bu 4’lü paket tam da size göre! Apple Pencil’ın her nesliyle uyumlu olan bu uçlar, çizim yaparken ya da not alırken size yüksek hassasiyet sunmaya devam eder. Apple tarafından tasarlanan bu yedek uçlar, orijinal Pencil deneyiminizi bozmadan kullanımı sürdürmenizi sağlar. Yedekte bu uçları tutarak bir uç aşındığında ya da kaybolduğunda hızlıca değiştirebilir ve işinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlara göre kullanıcılar bu yedek uçların Apple Pencil ile uyumlu olduğundan ve orijinal ürünle aynı kalitede performans yaşatmasından oldukça memnun. Çizim yapan ve not alan kişiler, uçların hassasiyetinin mükemmel olduğunu ve uzun süre kullanıldığında bile aşınma göstermediğini belirtiyor. Yedek uçların her zaman elinizin altında olması ise pek çok kişi açısından güven verici bir unsur olarak öne çıkıyor.

5. Yaratıcılığınızı serbest bırakın: Apple Pencil (2. nesil)

Apple Pencil (2. nesil), dijital yaratıcılığı bir üst seviyeye taşımak isteyenler için mükemmel bir araç. İster resim yapıyor ister not alıyor ya da PDF’leri işaretliyor olun, mükemmel piksel hassasiyeti ve sektördeki en düşük gecikme süresi ile her çiziminizde size güvenilir bir performans sunuyor. Kalemin eğim ve kuvvet algılama yeteneği sayesinde çizimleriniz çok daha doğal görünüyor. Çift dokunma hareketi ile araçlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Üstelik iPad’inize manyetik olarak yapışarak kendiliğinden şarj olması da cabası! Apple Pencil (2. nesil), hem profesyoneller hem de amatörler için ideal bir yaratıcılık aracı.

Kullanıcılar ne diyor?

Apple Pencil (2. nesil) kullanıcıları, ürünün hassasiyeti ve deneyiminden çok memnun. Pek çok kişi kalemin "Uyumluluk ve birlikte çalışabilirlik mükemmel." yorumlarıyla iPad ile manyetik bağlantısının ne kadar pratik ve "Şarjı hemen doluyor normal kalem ile yazı yazmak gibi." diyerek şarj etmenin çok hızlı olduğunu vurguluyor. Kullanıcılar, kalemin hafif ve ergonomik dizaynının rahat bir kullanım yarattığını belirtiyor.

6. Şıklığın simgesi: Apple AirTag Deri Anahtarlık - Baltık Mavisi

Apple AirTag Deri Anahtarlık, sade tasarımı ve işlevselliği bir araya getiriyor. Özel olarak tabaklanmış Avrupa derisi, son derece yumuşak dokusu ve göz alıcı Baltık Mavisi rengiyle dikkat çekiyor. Paslanmaz çelik detaylar, anahtarlığın kalitesini artırırken aynı zamanda zarif bir görünüm veriyor. AirTag'inizi tamamen saran yapısı ile kaybolma endişesi yaşamazsınız. Hem günlük kullanım için dayanıklı hem de tarzınızı yansıtacak modern bir aksesuara sahip olmak isteyenler için mükemmel bir seçim!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, bu anahtarlığın kalitesinden çok memnun. Deri kalitesinin yüksek olması ürünün hem güçlü hem de zarif görünmesini destekliyor. Paslanmaz çelik detayların bulunduğu ürün ayrıca, AirTag'in güvende olmasını sağlaması ve uzun ömürlü olması bakımından da sıkça övülüyor.

7. Cihazlarınızı çabucak şarj eden: Apple Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı USB‑C Kablosu (1 m)

Apple Watch Manyetik Hızlı Şarj Aygıtı ile saatinizi çok daha pratik bir şekilde şarj edebilirsiniz. Mıknatıslı olması sayesinde Apple Watch modelinizi şarj etmek çok basit hale geliyor; konnektörü saatin arkasına yaklaştırdığınız anda yerine oturuyor ve şarj etmeye başlıyor. Sağlam örgü kablo yapısı ise uzun süreli kullanımlarda bile formunu korumasına yardımcı oluyor. USB-C bağlantısı ile de uyumluluğunu artırıyor, böylece her an şarj etme imkanı veriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, bu şarj cihazının konforlu kullanımından çok memnun. Mıknatıslı oluşunun saati kolayca şarj etmesini sağladığını ve "Örgü olması güzel uzun yıllar dayanıklı şekilde çalışır." diyerek kablonun tasarımına güven duyduklarını belirtiyorlar. Ayrıca, bağlantının hızlı şarja olanak tanıdığı ve diğer cihazlarla da rahatça uyumlu olduğunu sıkça vurguluyorlar.

8. Pratik ve güçlü: Apple USB-C USB Adaptörü

Apple USB-C USB Adaptörü, MacBook ve iMac gibi cihazlarınızla çabuk ve sorunsuz bir bağlantı gerçekleştirmek için ideal. Eğer USB-C bağlantı noktalarına sahip cihazlarınızla USB aksesuarlarınızı kullanmak istiyorsanız bu adaptör tam size göre. Kompakt boyutları ile her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bu adaptör, özellikle veri aktarımı ya da cihazlarınızı şarj etmek için oldukça pratik. MacBook Pro, iMac Pro ve daha birçok Apple cihaz modeliyle uyumlu olması da kullanım alanını genişletiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, adaptörün yüksek kalite ve dayanıklılık yarattığını belirtiyor. Ayrıca, çoğu yorumda hızlı veri aktarımı ve şarj performansının etkileyici olduğu vurgulanıyor. Ürünü kullananlar, Mac cihazlarıyla sorunsuz bir şekilde çalıştığını ve taşınabilir olması sayesinde seyahatlerde büyük kolaylık sağladığını söylüyorlar.

9. Kablosuz kullanım: Apple Gümüş Magic Keyboard

Apple Magic Keyboard, kablosuz yazma deneyimini en üst seviyeye çıkarıyor. Bluetooth üzerinden Mac, iPad veya iPhone gibi cihazlarınıza anında bağlanıyor ve şarj edilebilir dahili pili ile uzun süre şarj etmeden kullanabiliyorsunuz. Ergonomik tasarımı ve hassas tuşlarıyla yazma deneyimini daha keyifli hale getiriyor. Ayrıca, yanında gelen örgü USB-C Lightning kablosu ile hem şarj etmek hem de cihazınıza bağlanmak oldukça basit. Üstelik bir kere şarj ettiğinizde yaklaşık bir ay ya da daha uzun bir süre boyunca pili dayanabiliyor!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, "Ürünü bir süredir kullanıyorum ve herhangi bir sorunla henüz karşılaşmadım 4-5 ay geçmesine rağmen henüz şarj bile etmedim, şarjı güzel gidiyor. Tuş hissiyatı güzel, masaya yakın olması nedeniyle bilek ağrıtmıyor." yorumlarıyla klavyenin uzun pil ömrü ve işlevsel yapısı hakkında oldukça olumlu yorumlar yapıyor. Birçok kişi, yazma hissinin yumuşak olduğunu ve "Şarjı uzun süre dayanıyor ve en az 10 yıl sorunsuz şarj edip kullanabileceğiniz bir klavye. 9 yıldır eski versiyonunu kullanıyorum ve sorun yaşamadım henüz. Tavsiye ederim." diye belirtiyor.

10. Her koşula hazırlıklı: Apple Watch Band 41 mm Açık Mavi Spor Kordon

Bu Apple Watch Band kordon, bileğinize mükemmel bir uyum sağlıyor ve aynı zamanda spor yaparken de konfor sunuyor. Yüksek performanslı floroelastomer malzemesiyle hem güçlü hem de yumuşak bir his bırakıyor. Kordonun pürüzsüz yüzeyi bileğinizi rahatsız etmeden sıkıca sarıyor, yeni pim mekanizması sayesinde de saat bileğinize tam oturuyor. Spor yaparken ya da günlük kullanımda bileğinizde kordonu neredeyse hissetmiyorsunuz, bu da uzun süreli kullanımı çok daha keyifli hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, kordonun hem şıklığını hem de dayanıklılığını övüyor. Birçok yorumda, uzun süreli kullanıma rağmen yıpranma göstermediği, aynı zamanda renk seçeneklerinin harika olduğu belirtiliyor. Özellikle bisiklet, koşu, yürüyüş ve yüzme gibi sporlar yaparken de güven verdiğini ve bileğe tam oturduğu için sorunsuzca kullanılabiliyor olmasını büyük bir artı olarak görüyorlar.

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