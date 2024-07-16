Prime Day başladı! Apple, Stanley, Samsonite ve daha pek çok markada büyük indirimler

İhtiyaçlarınızı almak için indirim kovalayanlardan mısınız? Öyleyse şu an tam da olmanız gereken yerdesiniz! Yılın en büyük indirimli alışveriş etkinliklerinden Prime Day başladı. Başladığı gibi de alışveriş severlerin yüzünü güldürmeyi başardı! Prime Day haftası boyunda en sevilen markaların ürünleri %70'e varan indirimlerle satışta olacak. Telefonunu, bilgisayarını, TV'sini yenilemek ya da gardırobunu yeni sezon parçalarla doldurmak isteyenler, yaşam alanının havasını değiştirecek dekoratif ürün arayanlar hiç vakit kaybetmeden sizin için seçtiğimiz indirimdeki markaları keşfetmeye başlayabilirsiniz. Modadan teknolojije, kişisel bakımdan ev yaşama, anne çocuktan yapı market ürünlerine ihtiyaçlarınız ve çok daha fazlası burada!

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1. iPhone, iPad ve dahası... Apple indirimleri başladı

Prime Day'i heyecanla bekleyenler Apple ürünlerinin indirime girip girmeyeceğini merak ediyordu ve nihayet Apple ürünleri de indirime girdi! Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip Apple ürünleri içinde iPhoneların yeri çok ayrı. Ve iyi haber, iPhone modelleri de Prime Day kapsamında indirimde. Dahası da var; iPadler, MacBooklar, Apple aksesuarları... Büyük indirimleri keşfetmek için acele edin.

2. Ömür boyu garantili Stanley termoslarda en dip fiyatlar

Yazın, soğuk içeceklere her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz; e haliyle termoslara da! Buzlu içeceklerinizi 72 saate kadar, soğuk içeceklerinizi de 36 saate kadar aynı ısısında muhafaza eden bir termosa ihtiyacınız varsa Stanley doğru tercih! Termos deyince akla gelen ilk marka olan Stanley, kullanıcıların adeta favorisi! Üstelik bir termostan çok daha fazlasını sunuyor, çünkü ömür boyu garantili! BPA içermiyor, paslanmaz çelik materyaliyle öne çıkıyor, bir de şık tasarımlı... E daha ne olsun?

3. Outdoor tutkunlarının favori markası Columbia'da dev fırsat

Columbia, yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeleri kullanarak çeşitli outdoor aktiviteler için giyim, ayakkabı, çanta, bot ve aksesuarlar üreten bir marka. Dağcılık, trekking, koşu, kayak, balıkçılık ve kamp gibi açık hava etkinlikleri için su geçirmez ve nefes alabilir kumaşlar kullanılarak tasarlanan Columbia ürünleri kullanıcılarına ekstrem hava koşullarında bile rahatlık ve koruma sunmayı hedefliyor. Outdoor sporlarla ilgilenen kişilerin güvenilir ve kaliteli ürün aradıklarında tercih ettikleri markalardan biri olan Columbia'daki indirim fırsatını kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

4. Yazın vazgeçilmezi Crocs terlikler de indirimde

Yediden yetmişe herkesin favorisi Crocs terlikler, yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yazın bir çift Crocs yetiyor; çünkü Crocslar plajda, bahçede, kampta, kısa yürüyüşlerde, evde, iş yerinde her yerde giyilebiliyor, hafif ve rahat yapısıyla gün boyu konforlu adımlar atmanızı sağlıyor. Renk renk modelleriyle her beğeniye hitap eden Crocs terliklerdeki indirimler ne zaman biter bilinmez ama elinizi çabuk tutmakta fayda var. Stoklar tükenmeden, indirim sona ermeden alın!

5. Özgün tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Camper ayakkabıların fiyatları en dipte

Moda anlayışınız özgün tasarımlı parçalarla ilgi çekici kombinler yaratmaksa, tam da olmanız gereken yerdesiniz! Camper; özgün tasarımlarıyla sezon modasını harmanlayan, hem klasik hem spor kombinlere uyum sağlayacak ayakkabılarıyla öne çıkan bir marka. Dünya çapında pek çok kişinin kıyafetlerinin en havalı eşlikçisi olan Camper ayakkabılar, kısa süreliğine %50'ye varan indirimlerle satışta. Stilinize hava katmak ve ayaklarınızı rahatlıkla buluşturmak için acele edin.

6. Bir kez alıp uzun yıllar kullanın! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Sırt çantaları, valizler, bilgisayar çantaları ve seyahat aksesuarlarıyla ünlü Samsonite markası, seyahat severlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve seyahatlerini daha rahat hale getirmek için çeşitli çözümler sunuyor. Şık ve fonksiyonel tasarımlarıyla da öne çıkıyor. Kaliteli malzemelerden üretilmiş ve dayanıklı tasarımlara sahip Samsonite çantalar adeta ömürlük! Her zaman indirime girmeyen Samsonite çantaları, bu indirimde kaçırmayın deriz.

7. Hem çocukların hem de yetişkinlerin favori boş zaman aktivitesi! LEGO indirimleri burada

Çocukların ve yetişkinlerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve eğlenmelerine olanak sağlayan LEGO, son yıllarda çok popüler. Çocukların el becerilerini, problem çözme yeteneklerini, hayal gücünü ve matematiksel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlananan LEGO, eğlenceli ve öğretici yapısıyla dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip. Yetişkinler için de nostaljik ve koleksiyonluk bir anı olarak da değer taşıyor. İster kendiniz ister çocuğunuz için kaliteli boş zaman aktivitesi arayışındaysanız LEGO tam size göre!

8. Çabasız şıklık sunan Levi's ürünlerinde son günlerin en düşük fiyatları

Levi's moda tutkunlarının favori markaları arasında yer alıyor, yıllar geçse de adeta eskimiyor; zamansız klasik parçalarıyla her dönem popülerliğini koruyor. Özellikle ikonikleşmiş jeanleri, giy ve çık rahatlığı sunan tişörtleri moda tutkunlarının favorileri arasında yer alıyor. Siz de yaz aylarında çabasız şıklık sunan parçalarla havalı görünmenin yollarını arayanlardansanız Levi's indirimindeki parçalara mutlaka bir göz atmalısınız.

9. Philips küçük ev aletleri ve kişisel bakım cihazları da indirimde

Philips, geniş ürün yelpazesine sahip ürünleriyle dünya çapında pek çok kişinin en sevdiği markalar arasında yer alıyor. Airfryer, süpürge, ütü, aklınıza gelebilecek pek çok küçük ev aleti ve yanı sıra kadınlara, erkeklere özel kişisel bakım cihazlarıyla her beğeniye ve ihtiyaca uygun ürünler sunmayı başarıyor. Yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeler kullanan markanın ürünleri, uzun yıllar güvenle, sorunsuz bir şekilde kullanıcılarına eşlik ediyor.

10. Braun kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Tıraş makinesi, epilasyon cihazı ve çok daha fazlası Braun'da indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edebileceğiniz Braun kişisel bakım cihazları, bir kez kullananın adeta vazgeçilmezi oluyor. Kullanıcı dostu tasarımları, kaliteli malzemesi, müşteri dostu marka çözümleriyle öne çıkan Braun'daki indirimleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz!

11. Samsung telefonlar, akıllı saatler ve dahası burada indirimli fiyatlarla sizi bekliyor

Teknoloji devi Samsung'un akıllı telefonları, kulaklıkları, akıllı saatleri ve daha pek çok ihtiyaca uygun yaşam kalitesini yükselten ürünleri, teknoloji severlerin daima radarında! Siz de, dünya çapında milyonları aşan kullanıcı sayısıyla öne çıkan Samsung teknoloji ekosistemindeki ürünleri keşfetmek isterseniz hazır indirimde varken acele etmelisiniz.

12. Tefal indirimlerini kaçırmak istemeyeceksiniz

Dünya çapında tanınan ve çokça tercih edilen Tefal; özellikle tencere, tava, buharlı pişirici gibi mutfak eşyaları ile ünlü. Yapışmaz yüzeyli tencere ve tavalarda uzmanlaşan marka, yaratıcı ve yenilikçi teknolojileri kullanarak kullanıcıların mutfakta pratik ve keyifli deneyimler yaşamasını amaçlayan daha pek çok ürünü de yelpazesine kattı. Bu ürünler içinde ütüden robot süpürgeye kadar pek çok cihaz var. Üstelik her bir ürün kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Hazır indirimde varken Tefal keşfedilmeye mutlaka değer!

13. Karaca mutfak ürünlerinde dev indirim zamanı

Geniş ürün yelpazesiyle mutfak eşyalarından sofra ürünlerine kadar birçok farklı kategoride ürünler sunan Karaca, şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Günlük kullanımdan özel davet sofralarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip ürünleriyle evlerde pratik ve şık çözümler sunan markadaki indirimler, bir daha gelmeyecek cinsten. Mutfağınızın havasını değiştirecek, pratik ürünlere ihtiyacınız varsa elinizi çabuk tutmanızda fayda var!

Bu içerik 16 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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