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Prince’in ölüm sebebi belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2018 17:19 | Son Güncelleme

ABD'li sanatçı Prince’in ölüm sebebini açıklayan toksikoloji raporu hazırlandı

Prince’in ölüm sebebi belli oldu

21 Nisan 2016 tarihinde, 57 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Prince’in toksikoloji raporu hazırlandı. Minneapolis'in banliyösü Chanhassen'deki evinde ölü bulunan Prince’in toksikoloji raporuna göre; ünlü şarkıcının bedeninde aşırı doz fentanil maddesine rastlandı.

VÜCUDUNDA FENTANİL BULUNDU

Yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybeden Prince’in ölümünden 6 hafta sonra, yanlışlıkla yüksek dozda fentanil, eroinden 50 kat daha güçlü olan sentetik ilaç almış olduğu açıklanmıştı. Toksikoloji raporu da ünlü şarkıcının aşırı doz fentanil maddesi kullanımından öldüğünü doğruladı.

Prince’in ölümünün ardından ABD basını ölümle ilgili çeşitli komplo senaryoları üzerinde dururken, ölmeden 15 saat önce kameralara takılan Prince'in Walgreens eczaneler zincirinden eve döndüğü görülmüştü.

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