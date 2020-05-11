Prisync, İngiltere merkezli rakibi Competitor Price Watch'ı satın aldı

Türkiye merkezli teknoloji girişimi Prisync'in Avustralyalı rakibi Spotlite’ı satın aldığını 2019 yılının Mart ayında sizlere akarmıştık. Bugün ise yeni bir satın alma haberi ile karşımıza çıkan Prisync, İngiltere merkezli Competitor Price Watch'ı satın aldığını duyurdu. Yapılan anlaşmanın finansal detayları ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadığını da ekleyelim.

Kısacası e-ticaret pazarına yönelik piyasa araştırması ve fiyat optimizasyonu alanında faaliyet gösteren Prisync, başka bir rakibini bünyesine katmış oldu. Paylaşılan bilgilere göre Prisync, Competitor Price Watch girişimini satın alarak İngiltere’deki pazar payını da artırdı.

Firma ölçeği ya da sektör gözetmeksizin, tüm dünyadan e-ticaret firmalarına otomatik rakip fiyat takip, analiz ve fiyat optimizasyonu hizmeti sağlayan Prisync, şu an için 50’den fazla ülkeden 100’lerce firmaya bu alanda hizmet veriyor. Geçtiğimiz Ocak ayında ise Prisync girişiminin Collective Spark liderliğinde 1,1 milyon dolarlık bir yatırım aldığını sizlere aktarmıştık.