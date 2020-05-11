HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Prisync, İngiltere merkezli rakibi Competitor Price Watch'ı satın aldı

Prisync, İngiltere merkezli rakibi Competitor Price Watch'ı satın aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2020 18:33 | Son Güncelleme

Prisync, İngiltere merkezli Competitor Price Watch girişimini satın aldığını duyurdu. Yapılan anlaşmanın finansal detayları ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadığını da ekleyelim.

Prisync, İngiltere merkezli rakibi Competitor Price Watch'ı satın aldı

Türkiye merkezli teknoloji girişimi Prisync'in Avustralyalı rakibi Spotlite’ı satın aldığını 2019 yılının Mart ayında sizlere akarmıştık. Bugün ise yeni bir satın alma haberi ile karşımıza çıkan Prisync, İngiltere merkezli Competitor Price Watch'ı satın aldığını duyurdu. Yapılan anlaşmanın finansal detayları ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadığını da ekleyelim.

Kısacası e-ticaret pazarına yönelik piyasa araştırması ve fiyat optimizasyonu alanında faaliyet gösteren Prisync, başka bir rakibini bünyesine katmış oldu. Paylaşılan bilgilere göre Prisync, Competitor Price Watch girişimini satın alarak İngiltere’deki pazar payını da artırdı.

Firma ölçeği ya da sektör gözetmeksizin, tüm dünyadan e-ticaret firmalarına otomatik rakip fiyat takip, analiz ve fiyat optimizasyonu hizmeti sağlayan Prisync, şu an için 50’den fazla ülkeden 100’lerce firmaya bu alanda hizmet veriyor. Geçtiğimiz Ocak ayında ise Prisync girişiminin Collective Spark liderliğinde 1,1 milyon dolarlık bir yatırım aldığını sizlere aktarmıştık.

İngiltere'nin dünyada e-ticaret pazarının en aktif olduğu ülkeler arasında olduğunu dile getiren Prisync kurucu ortağı ve CEO’su Burç Tanır, bu açıdan Competitor Price Watch markasını ve markanın müşterilerini bünyelerine katıyor olmayı, Prisync’in Avrupa pazarındaki yerini sağlamlaştıracak önemli adımlardan biri olarak nitelendirdiklerini de paylaştı.

Müşterilerinin önemli bir kısmı küçük-orta ölçekli işletmelerden oluşan ve kendisi de genç bir girişim olan Prisync, pandeminin neden olduğu ekonomik daralmanın üstesinden ancak dayanışma ve iş birliği ile gelinebileceğini düşüncesiyle Mart ayı başında hizmetini süreçten olumsuz etkilenen KOBİ’lere 2 aylık süreyle ücretsiz olarak kullanıma da açmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti! Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti!
Apple Watch benzeri yerli akıllı saat satışta! İşte fiyatı...Apple Watch benzeri yerli akıllı saat satışta! İşte fiyatı...
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İkiz babası olan Sinan Özen'dan endişelendiren haber

İkiz babası olan Sinan Özen'dan endişelendiren haber

Berbere gitti ama tıraş olmadı! Sebebi ise...

Berbere gitti ama tıraş olmadı! Sebebi ise...

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Nokia'dan gram altından daha ucuza telefon geliyor!

Nokia'dan gram altından daha ucuza telefon geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
GTA 5 hayranları yine rahat durmadı: GTA 5 Mobile duyuruldu!

Efsane oyun artık 'farklı bir yol' ile ceplerde! Bakın nasıl...

ABD'li bilim insanlarından umut veren koronavirüs testi!

Koronavirüs için umut verici gelişme!

Vestel Akıllı Saat satışa çıktı! İşte rakiplerinden uygun fiyatı...

Apple Watch benzeri yerli akıllı saat satışta! İşte fiyatı...

Galaxy S20 Ultra şok: Samsung Galaxy S20+'ın DxOMark puanı açıklandı!

Galaxy S20+ teste girdi, aldığı puan 'abisini' bile şaşırttı!

Oppo hızlı şarj için şok gerçeği açıkladı: Hız 'ölüm' getirir!

Oppo'dan şok edici hızlı şarj itirafı!

Kalbinde bir ilk var: Xiaomi Redmi K30 5G Racing Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bu telefon dünyada bir ilk! Bakın neden...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.