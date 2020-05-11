Prisync, İngiltere merkezli rakibi Competitor Price Watch'ı satın aldı

Türkiye merkezli teknoloji girişimi Prisync'in Avustralyalı rakibi Spotlite’ı satın aldığını 2019 yılının Mart ayında sizlere akarmıştık. Bugün ise yeni bir satın alma haberi ile karşımıza çıkan Prisync, İngiltere merkezli Competitor Price Watch'ı satın aldığını duyurdu. Yapılan anlaşmanın finansal detayları ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadığını da ekleyelim.
Kısacası e-ticaret pazarına yönelik piyasa araştırması ve fiyat optimizasyonu alanında faaliyet gösteren Prisync, başka bir rakibini bünyesine katmış oldu. Paylaşılan bilgilere göre Prisync, Competitor Price Watch girişimini satın alarak İngiltere’deki pazar payını da artırdı.
Firma ölçeği ya da sektör gözetmeksizin, tüm dünyadan e-ticaret firmalarına otomatik rakip fiyat takip, analiz ve fiyat optimizasyonu hizmeti sağlayan Prisync, şu an için 50’den fazla ülkeden 100’lerce firmaya bu alanda hizmet veriyor. Geçtiğimiz Ocak ayında ise Prisync girişiminin Collective Spark liderliğinde 1,1 milyon dolarlık bir yatırım aldığını sizlere aktarmıştık.
İngiltere'nin dünyada e-ticaret pazarının en aktif olduğu ülkeler arasında olduğunu dile getiren Prisync kurucu ortağı ve CEO’su Burç Tanır, bu açıdan Competitor Price Watch markasını ve markanın müşterilerini bünyelerine katıyor olmayı, Prisync’in Avrupa pazarındaki yerini sağlamlaştıracak önemli adımlardan biri olarak nitelendirdiklerini de paylaştı.
Müşterilerinin önemli bir kısmı küçük-orta ölçekli işletmelerden oluşan ve kendisi de genç bir girişim olan Prisync, pandeminin neden olduğu ekonomik daralmanın üstesinden ancak dayanışma ve iş birliği ile gelinebileceğini düşüncesiyle Mart ayı başında hizmetini süreçten olumsuz etkilenen KOBİ’lere 2 aylık süreyle ücretsiz olarak kullanıma da açmıştı.
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