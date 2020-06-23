1960'lı yıllarda kalp rahatsızlığı bulunan bir mühendis olan Nathan Pritikin tarafından kalp sağlığı gözetilerek geliştirilmiştir ve geniş kitlelere yayılmıştır. 1970'lı yıllardan günümüze dek 70.000 civarında kişinin Pritikin Longevity merkezlerine gittiği bilinmektedir. Söz konusu sağlık merkezlerinde hastalar konaklayarak sağlıklı beslenme, az yağlı ana ve ara öğünler hazırlamayı öğrenme, kilo vermeye yardımcı egzersizleri uygulama hakkında bilgiler edinirler. Pritikin diyeti kalp dostu, yüksek karbonhidratlı, düşük yağlı, orta seviyeli egzersiz programı içeren bir yaşam tarzı diyetidir. Diğer diyetlerin aksine belirli bir süre içinde belirli bir kilo kaybını vaat etmez, vejeteryan eğilimli bir yaşam tarzı önerisi sunar. Günlük 700-1200 kaloriyle sınırlı, az yağlı ve yüksek posalı bir beslenme programına dayalıdır. Kişi günlük enerji ihtiyacının %65'ini karbonhidratlardan, %10'unu yağlardan ve %25'ini ise proteinden elde eder. Bu diyet hayvansal proteinler, yumurta, işlenmiş tahıl ve şeker yerine tam tahıllar, sebze ve meyve tüketimini teşvik eder.

Pritikin Diyeti Nasıl Yapılır? Kalp dostu olan pritikin diyetinde yüksek miktarda tam tahıl ve lif içeren besinler bulunur. Bu diyette besinlerin düşük kolesterollü ve az yağlı olmasına özellikle dikkat edilir. Buna göre günlük alınan maksimum 1200 kalorinin %10'luk bir kısmı yağ içerir. Diğer klasik Amerikan diyetlerinde ise günlük alınan yağ oranı %35 seviyesine kadar çıkar. Ayrıca diyetteki beslenme programında yer alan %25'lik protein seviyesi de ABD Tarım Bakanlığının önerdiği beslenme düzeni rehberine göre yetersiz kalsa da rehberdeki tavsiyelerin büyük bir kısmını karşılamaktadır. Pritikin diyeti düşük kalorili ve besleyicilik yönünden dengeli gıdalarla öğünlerin oluşturulmasını tavsiye eder. Buradaki temel husus vücudun günlük enerji ihtiyacının yağlardan değil, doğal karbonhidratlardan karşılanması ve büyük kütleli, az kalorili, bol sulu, bol lifli gıdaların tüketilmesi, tokluk hissiyle günlük programın tamamlanmasıdır. Pritikin diyeti sağlıklı meyve ve sebze tüketimi miktarına bir kısıtlama getirmez. Günlük ana ve ara öğünlerin toplamda 5 veya 6 adet olmasını tavsiye eder.

Pritikin diyetinin temel amacı kalp sağlığını korumak olduğu için beslenme programının düzenli egzersizle desteklenmesi oldukça önemlidir. Kalp sağlığını korumaya en uygun egzersizlerden biri yürüyüştür. Günde ortalama 30-45 dakikalık süreyle tempolu yürüyüş yapılması diyeti destekleyici en uygun aktivite olarak görülmektedir. Yiyebilecekleriniz İşlenmemiş buğday unundan yapılmış ekmek, yulaf, esmer pirinç, roka, maydanoz, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, balık ve kabuklu deniz ürünleri, domates, marul, salatalık, havuç, yumurta, yağsız süt, yağsız yoğurt, soya sütü, işlenmemiş tahıllar, tam tahıllı gıdalar, baklagiller, meyve ve sebzeler, günlük maksimum 55 gram kadar kabuklu yemiş tüketilebilir. Günde en fazla bir adet kafeinli içecek tüketilebilir. Ancak kalp sağlığının göz önünde bulundurulması gerekliliğinden kafeinli içeceğin yerine su, maden suyu, bitki çayı, kafeinsiz kahve, tahıldan üretilen postum türevi kahve alternatifleri ve düşük sodyumlu bitki suları önerilir. Alkollü içkilerden kırmızı şarabın yüketimi serbest bırakılmıştır. Patates gibi nişastalı sebzelerin günlük tüketimi yarım su bardağını aşmamalıdır. Hayvan kaynaklı proteinler yerine soya ürünleri, fasulye, mercimek gibi baklagiller tercih edilerek vejeteryan eğilimli bir beslenme düzeniyle günlük protein ihtiyacı giderilir.