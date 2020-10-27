Priyanka Chopra: Karantinada daha fazla yakınlaştık

2018 yılında Nick Jonas ile evlenen Hint sinema oyuncusu Priyanka Chopra, zorunlu karantina sürecinin eşi ile kendisini yakınlaştırdığını belirtti.

Today'e konuşan Chopra, Jonas ile birlikte hiç bu kadar uzun zaman geçirmediğini söyleyerek o dönemde yeni evlerine taşındıklarını açıkladı.

"HALA ONDAN HOŞLANIYORUM"

38 yaşındaki oyuncu, "Onunla birlikte çok zaman geçirdikten sonra hala ondan hoşlanıyorum" dedi. Priyanka Chopra, ayrıca karantina sürecinde anılarını topladığı bir kitap yazmaya başladığını söyledi.

Hint asıllı İngiliz oyuncu, eşi Nick Jonas ile ilgili "Partnerim, benim en büyük gurur ve neşe kaynaklarımdan biri. Her anlamda gerçek bir partner" ifadelerini kullandı.



